۶ نماینده مجلس خبرگان رهبری خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان، هشت نفر با هم به رقابت پرداختند که در نهایت سید محمد علی بلادیان و مقامی موفق به راهیابی به مجلس شورای اسلامی نشدند.

بر این اساس غیر رسمی، آیت الله عباس کعبی نسب با ۵۷۳ هزار و ۸۶۳ رأی، آیت الله محسن حیدری آل کثیری با کسب ۴۵۴ هزار و ۹۴۰ رأی، آیت الله سید علی شفیعی با کسب ۳۳۰ هزار و ۹۰۸ رأی، حجت الاسلام امیر رضا هدائی با کسب ۲۹۷ هزار و ۶۴۷ رأی، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده با کسب ۲۸۹ هزار و ۲۹۳ رأی و حجت الاسلام حسین رفیعی با کسب ۲۷۵ هزار و ۱۰ رأی به ترتیب جایگاه اول تا ششم انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان خوزستان را کسب کردند و به عنوان نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان برگزیده شدند.



آیت الله کعبی، آیت الله حیدری و آیت الله شفیعی در دوره‌های قبل نیز نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بودند.