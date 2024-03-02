به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در لرستان در پیامی از حضور حماسی و باشکوه مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم»
با یاری خداوند تبارکوتعالی و عنایات حضرت ولیعصر امامزمان (عجلالله تعالی فرجه الشریف) و رهبری مدبرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) بار دیگر مردم ایران اسلامی، در ۱۱ اسفند با حضور پرشور و شعور و غرورآفرین خود، در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسهای نو آفریدند.
جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخاباتی مردمی و آزاد، و با حضور سرنوشتساز، هوشمندانه و قاطع مردم در پای صندوقهای رأی، تلاشهای خباثت آلود و دسیسههای تبلیغاتی دشمنان، حجم سنگین جنگ روانی برای بیرونق ساختن انتخابات، سیاهنمایی و ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم را نقشبرآب کرد، و ملت شریف ایران بار دیگر به همه دنیا نشان داد که همچنان زنده و هوشیار در دفاع از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان و ارزشها و آرمانهای انقلاب ایستاده است.
مردم ولایتمدار استان لرستان نیز همگام با ملت شریف ایران اسلامی، با مشارکت گسترده خود ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امامین انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، عزم مستحکم خود را در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حیرتزده جهانیان به نمایش گذاشتند و نشان دادند که پیروز واقعی، مردم متدین و انقلابی هستند.
اینک که بافضل الهی انتخابات، با حضور آگاهانه مردم انقلابی برگزار شد، آحاد مردم استان متوقعاند که با تعاون و همکاری نمایندگانِ محترم منتخب مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در کنار مقامات قضائی و اجرایی و دیگر مسئولان استان بر اساس نقشه ترسیمی بیانیه گام دوم، مبنی بر عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض، نفی توصیههای فراقانونی و نفی جذب نیروهای بدون ضابطه و بهکارگیری همه امکانات معنوی و مادی داخل و خارج استان، تحول همراه با جهش را که خواسته این مردم همیشه فداکار است محقق گردد.
اینجانب با سپاس بیکران به درگاه الهی از ملت شریف ایران اسلامی، بهویژه مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان لرستان، جوانان مؤمن انقلابی، همهٔ عوامل و دستاندرکاران برگزاری انتخابات در استان، جریانهای سیاسی، داوطلبان محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، هیئتهای نظارت و بازرسی شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی در سراسر استان، سازمانهای اداری، و نهادهای نظامی انتظامی، امنیتی و قضائی، نهادهای تبلیغی و اصحاب رسانه، خبرگزاریها، نشریات، پایگاههای خبری، بهویژه رسانه ملی و شبکه استانی که با اتحاد و همبستگی ملی، سهم بسزایی در این مشارکت همگانی را ایفا کردند و با حضور شورانگیز خودبالندگی و سرافرازی را به نمایش گذاشتند و رونقبخش حماسه سیاسی انتخابات بودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم، و صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.
در پایان از مسئولان اجرایی، نظارتی، انتظامی، امنیتی، قضائی و کمیته رصد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی انتظار میرود بهدقت و بدون مسامحه هرگونه تخلف احتمالی را بررسی و با متخلفان مطابق قانون انتخابات عمل کنند.
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