سفرهای نوروزی المپیک سفرها است/ تایر زاپاس خودرو را بررسی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی در خصوص مناسب بودن لاستیک خودرو توضیح داد و گفت: وسیله نقلیه شما بر روی لاستیک در حال حرکت است و اگر آج لاستیک خودرو مناسب نباشد وسیله نقلیه در موقع ترمز گرفتن‌ها دچار آسیب می‌شود.

وی افزود: نکته مهمی که خیلی‌ها در مورد آن کوتاهی می‌کنند و این موضوع را رعایت نمی‌کنند، در خصوص تایر زاپاس ماشین است.

سرهنگ شریفی گفت: خیلی از اوقات مشاهده شده که لاستیک یک خودرو پنچر شده و راننده زاپاس را آورده و متوجه شده که زاپاس کم باد است. رانندگان حتماً زاپاس خودرو را بازدید کنند و اگر فرسوده است حتماً آن را تعویض و نسبت به باد لاستیک‌ها نیز حساس و آنها را مرتب بررسی کنند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: سفرهای نوروزی المپیک سفرهاست باید دقت داشته باشید که زاپاس مناسبی داشته باشید و باد تایر را نیز تنظیم و ببینید دارای آج مناسبی باشد.

وی ادامه داد: دقت داشته باشید که مثلث شبرنگ، جعبه کمک‌های اولیه، جلیقه شبرنگ و یک چراغ قوه دستی در هنگام نیز همراه داشته باشید. چرا که ممکن است با خانواده تردد داشته باشید و در تاریکی هوا مجبور به رانندگی شوید. هر وسیله‌ای که بتواند خودروی شما را در تاریکی هوا نمایان نماید می‌تواند در حفظ جان راننده و سرنشینان کمک بسزایی باشد.