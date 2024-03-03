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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۵

سلیمی خبر داد؛

توزیع ۱۵۲ قلم تجهیزات پزشکی بین بانک امانات هلال احمر استان‌ها

توزیع ۱۵۲ قلم تجهیزات پزشکی بین بانک امانات هلال احمر استان‌ها

رییس سازمان داوطلبان هلال احمر از توزیع ۱۵۲ قلم تجهیزات پزشکی بین بانک امانات هلال احمر استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر درباره اقلام پزشکی توزیع شده میان بانک امانات هلال احمر گفت: این اقلام شامل ۱۰۰ دستگاه تشک طبی مواج، ۲۲ دستگاه ویلچر برقی، ۳۰ دستگاه اکسیژن ساز ۱۰ لیتری است که بین ۳۲ بانک اصلی و ستادی جمعیت هلال احمر واقع در مراکز استان‌ها در اسفندماه جاری توزیع شد.

سلیمی اظهار داشت: رونمایی از این تجهیزات همزمان با اعیاد شعبانیه و سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد (عج) و در مراسم با شکوهی با حضور معاونین، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و نیز کارکنان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر صورت گرفت.

وی به افزایش ۲۵۰ درصدی اقلام موجود در بانک‌های امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر سراسر کشور طی دو سال اخیر اشاره و تصریح کرد: این رشد چشم‌گیر مرهون مشارکت و همراهی خیرین، نیکوکاران، حامیان و داوطلبان و تلاش‌های ارزنده و بی‌وقفه همکاران حوزه معاونت منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان در ستاد و معاونین و کارشناسان امور داوطلبان استان‌ها و شعب است که در راستای شناسایی نیازهای مناطق کم برخوردار کشور و جذب و توسعه منابع خیریه انجام شده است.

وی افزود: در حالی که در سال ۱۳۹۹ و در اوج بیماری کرونا فقط ۳۷۱ بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر با ۱۳ هزار و ۹۰۵ قلم کالا در سراسر کشور وجود داشت، این آمار با جهشی بی‌سابقه در ابتدای سال جاری به ۴۳۱ بانک امانات و با برخورداری از ۳۵ هزار و ۳۸۶ قلم کالا افزایش یافت.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال با همت و تلاش کارکنان، داوطلبان و خیرین در سطوح ملی، استانی و شهرستانی و در راستای ترویج فرهنگ والای وقف و هبه، تعداد تجهیزات این بانک‌ها از سقف ۴۵ هزار قلم کالا عبور کند.

کد مطلب 6044512

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