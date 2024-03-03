به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر درباره اقلام پزشکی توزیع شده میان بانک امانات هلال احمر گفت: این اقلام شامل ۱۰۰ دستگاه تشک طبی مواج، ۲۲ دستگاه ویلچر برقی، ۳۰ دستگاه اکسیژن ساز ۱۰ لیتری است که بین ۳۲ بانک اصلی و ستادی جمعیت هلال احمر واقع در مراکز استان‌ها در اسفندماه جاری توزیع شد.

سلیمی اظهار داشت: رونمایی از این تجهیزات همزمان با اعیاد شعبانیه و سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد (عج) و در مراسم با شکوهی با حضور معاونین، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و نیز کارکنان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر صورت گرفت.

وی به افزایش ۲۵۰ درصدی اقلام موجود در بانک‌های امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر سراسر کشور طی دو سال اخیر اشاره و تصریح کرد: این رشد چشم‌گیر مرهون مشارکت و همراهی خیرین، نیکوکاران، حامیان و داوطلبان و تلاش‌های ارزنده و بی‌وقفه همکاران حوزه معاونت منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان در ستاد و معاونین و کارشناسان امور داوطلبان استان‌ها و شعب است که در راستای شناسایی نیازهای مناطق کم برخوردار کشور و جذب و توسعه منابع خیریه انجام شده است.

وی افزود: در حالی که در سال ۱۳۹۹ و در اوج بیماری کرونا فقط ۳۷۱ بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر با ۱۳ هزار و ۹۰۵ قلم کالا در سراسر کشور وجود داشت، این آمار با جهشی بی‌سابقه در ابتدای سال جاری به ۴۳۱ بانک امانات و با برخورداری از ۳۵ هزار و ۳۸۶ قلم کالا افزایش یافت.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال با همت و تلاش کارکنان، داوطلبان و خیرین در سطوح ملی، استانی و شهرستانی و در راستای ترویج فرهنگ والای وقف و هبه، تعداد تجهیزات این بانک‌ها از سقف ۴۵ هزار قلم کالا عبور کند.