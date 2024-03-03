۶۰ درصد اختلالات شنوایی کودکان قابل پیشگیری است

محمد جعفرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری ۱۳ اسفند به نام روز جهانی شنوایی از طرف سازمان جهانی بهداشت، اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی شنوایی «تغییر نگرش، بیایید مراقبت از گوش و شنوایی را به واقعیت تبدیل کنیم!» اعلام شده است.
وی تصریح کرد: نقص شنوایی نوعی معلولیت پنهان و یکی از شایعترین ناهنجاریهای بدو تولد محسوب شده و در جوامع مختلف به دلایلی نظیر فقدان نمود ظاهری آن در کودک، نا آشنا بودن خانوادهها با علائم اولیه آن، عدم اطلاع از خدمات موجود و دانش ناکافی درباره میزان شیوع و عوارض بسیار جدی آنکه با تأخیر زیاد شناسایی میشود سبب بروز اثرات منفی جدی بر روند رشد گفتار، زبان و شناخت کودک خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: بیش از ۵۰ درصد موارد کمشنوایی و ناشنوایی بزرگسالان و ۶۰ درصد انواع کمشنوایی و ناشنوایی کودکان با اجرای برنامههای پیشگیری و مراقبتی در نظام سلامت قابل پیشگیری اولیه بوده و ایمنسازی کودکان، غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان و تشخیص و درمان زودهنگام کمشنوایی، درمان افراد مبتلا به عفونت مزمن گوش، ترویج زایمان طبیعی، کنترل مواجهه با صداهای بلند در محیطهای شغلی و تفریحی و افزایش آگاهی در مورد شیوه مراقبت از گوش از جمله موارد کاهش کمشنوایی و ناشنوایی است.
جعفرزاده با اشاره به اینکه زمان طلایی برای انجام تشخیص و تستهای غربالگری نوزادان تا ۲۸ روز تولد است، خاطرنشان کرد: کلیه نوزادان باید برای انجام غربالگری شنوایی به مراکز منتخب ارجاع داده شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با توجه به ارائه خدمات غربالگری شنوایی و پیشگیری و مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان در نظام مراقبتهای پایه سلامت، کلیه نوزادان و کودکان در ۶ سال اول زندگی و در زمانهای مشخص شده نیز به صورت مستمر از نظر سلامت گوش و شنوایی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رئیس مرکز بهداشت استان اردبیل با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت گوش و شنوایی بیان کرد: امید است با اطلاعرسانی عمومی در زمینه این روز، غلبه بر چالشهای ناشی از برداشتهای نادرست اجتماعی در مورد کمشنوایی افراد، اهمیت دادن به سلامت گوش و شنوایی و نیز غربالگری و تشخیص زودرس در ارتقای سلامت گوش و شنوایی جامعه، شاهد ارتقای سلامت و مراقبت از شنوایی باشیم.
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