اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه و عدالت در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح یکشنبه در دیداربا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان اظهار داشت: چهارمین جشنواره رسانه و عدالت در استان کرمان، ۱۷ اسفند ماه با حضور معاون قوه قضائیه، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه، استاندار و جمعی از مقامات کشوری و استانی در سالن فرهنگ و هنر کرمان با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان خواهد داد.

رئیس شورای قضائی استان با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۸۰۷ اثر در دو بخش کمی و کیفی به دبیرخانه چهارمین جشنواره رسانه و عدالت ارسال شده است، خاطرنشان کرد: چهارمین دوره جشنواره رسانه و عدالت در استان کرمان بر مبنای تجربیات حاصل از برگزاری سه دوره موفق از این جشنواره کلید خورد و خوشبختانه با رشد ۵۰ درصدی نسبت به دوره قبل، ۱۰۵ رسانه در این دوره به رقابت با یکدیگر پرداختند.



رئیس شورای اطلاع رسانی دستگاه قضائی استان با اشاره به فعالیت مستمر دبیرخانه جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان و برگزاری دوسالانه این جشنواره، اظهار داشت: در ادوار مختلف از برگزاری جشنواره رسانه و عدالت، تجربیات بسیار خوبی برای گسترش تعاملات موجود بین دستگاه قضائی و رسانه‌ها حاصل شده است و تلاش می‌شود که با بهره گیری از این تجربیات؛ در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بهبود تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه استفاده نمائیم.



نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، ضمن بیان این مطلب که نخستین دوره جشنواره رسانه و عدالت با شرکت ۵۷ رسانه و دوره دوم نیز با شرکت ۴۱ رسانه برگزار شده است، عنوان کرد: سومین دوره این جشنواره با شرکت شش هزار و ۲۹ اثر از ۷۰ رسانه برگزار شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان نیز در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت رسانه‌ها در استان کرمان ارائه نمود و گفت: تعامل و همکاری دستگاه قضائی با اصحاب رسانه در استان کرمان قابل تقدیر است.



محسن روحی، بر ضرورت ارتقای دوره‌های آموزشی ویژه اصحاب رسانه تاکید کرد و اظهار داشت: در این رابطه اقدامات خوبی از سوی این اداره کل و خانه مطبوعات صورت گرفته است و چندین دوره آموزشی نیز ویژه اصحاب رسانه با تدریس مقامات قضائی با هدف ارتقای دانش حقوقی خبرنگاران برگزار شده است.



گفتنی است فرشاد مهدی پور، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای شرکت در آئین اختتامییه چهارمین جشنواره رسانه و عدالت در استان کرمان دعوت شده است.