خیر اردبیلی ۷ میلیارد ریال البسه در بین نیازمندان توزیع کرد

ایوب اشجع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این کمک‌ها در قالب اکرام ایتام و محسنین و برای کودکان و نوجوانان تحت حمایت در این طرح انجام شده تا در آستانه سال نو شاهد نونوار شدن این اقشار باشیم.

وی تصریح کرد: در مجموع این خیر خوشنام ۷۵۶ عدد شلوار و ۷۱۰ عدد پیراهن نو دوز را خریداری و به خانواده‌های اکرام ایتام و محسنین هدیه کرد.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان اردبیل ارزش ریالی این کمک‌های غیرنقدی را هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برشمرد و گفت: با فرارسیدن جشن نیکوکاری و ایام پایانی سال، جمع‌آوری کمک‌های اهدایی از سوی خیران در اولویت برنامه‌های کمیته امداد بوده تا با مساعدت‌هایی که انجام می‌شود، بخشی از دغدغه این خانواده‌ها رفع شود.

اشجع افزود: جشن نیکوکاری نیز هفته آینده به صورت فراگیر در شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد تا کمک‌های مردمی جمع‌آوری و صرف تهیه و توزیع بسته‌های غذایی، البسه، کفش و رفع سایر نیازمندی‌های خانواده‌های تحت حمایت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار حامی فعال در استان اردبیل یاریگر ایتام و محسنین هستند و از هر فرصتی برای کمک و مساعدت به آنها بهره می‌گیریم.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان اردبیل تعداد ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان را ۲ هزار و ۵۶ نفر و محسنین را هشت هزار و ۴۱۷ نفر اعلام کرد و ادامه داد: هم در جشن نیکوکاری و هم ایام پایانی سال کمک‌های خیران به صورت نقد و غیرنقد جمع‌آوری و تقدیم این کودکان و نوجوانان نیازمند می‌شود.