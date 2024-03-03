علیرضا حسیننژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از اول بهمن ماه برنامهریزی و مقدمات برگزاری جشن نیکوکاری آغاز شده و تلاش میکنیم با همراهی شهرستانها، جمعآوری کمکها و هدایای خیران را از مناطق مختلف کشور و استان اردبیل شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: خیران بسیاری در ایام پایانی سال از استانهای سراسر کشور سعی میکنند تا به مددجویان تحت حمایت و سایر نیازمندان استان اردبیل مساعدتهایی را انجام داده و بخشی از نیازمندیهای خانوار را در آستانه سال نو تأمین کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در کنار جمعآوری این کمکها، جشن نیکوکاری به صورت نمادین و به شکل استانی در ۱۵ اسفند در شهرستان توریستی سرعین برگزار خواهد شد تا با همراهی مسئولان، خیران، هنرمندان و سایر اقشار نیکوکار این جشن را برگزار کرده و عائدات آن را تقدیم خانوادههای تحت حمایت کنیم.
حسیننژاد افزود: همزمان با سراسر کشور زنگ نیکوکاری نیز در مدارس به صدا در خواهد آمد و با جمعآوری کمکهای دانشآموزان، از طریق مدیران مدارس این کمکها صرف تأمین نیازمندی دانشآموزان همان مدارس خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برنامههای جشن نیکوکاری تا ۲۵ اسفند ادامه خواهد داشت و بعد از آن نیز با شروع ماه رمضان، برنامههای ویژه این ایام آغاز خواهد شد.
حسیننژاد اضافه کرد: میادین و جلوی مصلیهای برگزاری نماز جمعه، میزبان جمعآوری کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری تا هفته آخر اسفندماه خواهند بود و علاوه بر مدارس و میادین اصلی شهر، سعی بر این است تا از طریق مراکز نیکوکاری کمکهای جمعآوری شده به دست خانوادههای نیازمند در محلات برسد.
وی بیان کرد: سال قبل ۱۷ میلیارد تومان کمکهای مردمی در قالب جشن نیکوکاری جمعآوری شد و امسال پیشبینی میکنیم این مبلغ به ۲۶ میلیارد تومان برسد.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل برنامههای ماه رمضان را نیز ثبتنام از حامیان، اطعام نیازمندان، برپایی افطاری ساده، توزیع بستههای معیشتی و غذای گرم به همت مراکز نیکوکاری اعلام کرد.
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