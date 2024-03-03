برای توسعه کشور ظرفیت نمایندگان درکنار هم قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی در دیدار نمایندگان منتخب مردم شهرستان‌های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی جای تبریک دارد و با وجود تمام تبلیغات مسموم دشمن برای شرکت نکردن مردم اما مردم آمدند و حماسه آفریدند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: داوطلبان نمایندگی در مشارکت مردم نقش مهمی داشتند و در این عرصه مردانه وارد شدند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نماینده تمام ملت ایران هستند و تنها متعلق به منطقه خاصی نیستند و باید ظرفیت آنها برای اقتدار کشور در کنارهم قرار گیرد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سال قبل در مورد انتخابات سخن گفتند، چرا که نقشه دشمن را شناخته بود و دشمن برای آن برنامه داشت.

امام جمعه کرمان افزود: کرمان استان پر ظرفیتی است، اما این ظرفیت‌ها باید به فعلیت رسیده و دیده شود؛ هر کدام از ظرفیت‌های استان باید به یک جریان عظیم تبدیل شده و رتبه استان را در شاخص‌های مختلف ارتقا بدهد.

وی با اشاره به اینکه باید همه تلاش کنیم تا سرعت قطار پیشرفت استان کرمان افزایش پیدا کند، افزود: یکی از ارکان پیشرفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند و قانون اساسی جایگاه آنها را مشخص کرده است؛ نمایندگان در همکاری و هم افزایی می‌توانند مؤثر باشند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه افرادی به هر دلیل انتخاب نشدند و ممکن است کسانی که انتخاب نشدند، اعتراض داشته باشند، گفت: قانون نحوه اعتراض داوطلبان مجلس را که رأی نیاورده‌اند مشخص کرده است و اعتراض خارج از روال قانونی جایگاهی ندارد.