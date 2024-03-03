به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در تشریح اقدامات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، اظهار کرد: با راه اندازی ۳ شعبه جدید اجرای احکام کیفری و یک شعبه اجرای احکام انقلاب، در مجموع ۹ شعبه اجرای احکام در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در حال فعالیت است که افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را در پی داشته است.

وی ادامه داد: با افزایش شعب اجرای احکام میزان رسیدگی به پرونده‌ها با موضوع جزای نقدی با رشد ۲۵۳ درصدی از ۲ هزار و ۲۳ مورد در سال گذشته به ۷ هزار و ۱۵۳ مورد در سال جاری رسیده است و میزان جزای نقدی سال جاری نیز ۲۰ میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد به همراه داشته است

رجبی افزود: در راستای استفاده از خدمات نوین برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، استفاده از سامانه "سهام" (سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه) با افزایش ۲۵۲ درصدی، از یک هزار و ۳۴۴ مورد در سال گذشته به ۳ هزار و ۳۸۷ مورد در سال جاری افزایش یافته است.

دادستان مرکز استان در پایان خاطر نشان کرد: میزان پاسخگویی سجل کیفری در سامانه "ساما" (اطلاعات مؤثر اشخاص) در سال گذشته ۷۴ ساعت بود که در سال جاری به ۱۵ ساعت در کل استان و ۷ ساعت در دادسرای مرکز قزوین کاهش پیدا کرده است.