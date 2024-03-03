عیادت فرماندار سربیشه از یکی از عوامل سانحه دیده انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لکزایی فرماندار سربیشه صبح یکشنبه به عیادت یکی از عوامل برگزاری انتخابات شهرستان (بخش مود) که در سانحه رانندگی دچار مصدومیت شده بود، رفت.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی و به ویژه در سربیشه در شرایطی برگزار شد که سرمای شدید و برف و باران و یخبندان بر شهرستان حاکم بود.

شهرستان سربیشه که همیشه یکی از سردترین نقاط کشور است، روز جمعه یازدهم اسفندماه هم با وجود برف و یخبندان، به همت کلیه دست اندرکاران، کار مهم انتخابات را بدون هیچ گونه مشکلی به سرانجام رساند.

بامداد روز شنبه یکی از عوامل برگزاری انتخابات بخش مود پس از تحویل صندوق آرا به فرمانداری (محل ستاد انتخابات شهرستان) در مسیر برگشت به شهر مود به علت یخ زدگی محور سربیشه - بیرجند دچار سانحه رانندگی و مصدوم می‌شود.

لکزایی فرماندار سربیشه و مشایخی بخشدار مود به عیادت وی رفته و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفتند.