به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی مرحله سوم آماده سازی تیم ملی جودو جوانان و بزرگسالان مردان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از روز چهاردهم اسفندماه سال جاری در سالن جودو ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. در این مرحله از اردوها که تا ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد داشت، ۲۲ جودوکار به اردوها دعوت شده‌اند.

کیوان مهدی زاده، علی فاتح مقدم، رضا چهارمحالی و مهدی قرقاش در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل محمودی، حمیدرضا پاپی و علی تقی زاده در وزن ۶۶- کیلوگرم، محمدرضا صدیقی، سبحان قمی و حسین بخشی در وزن ۷۳- کیلوگرم، مهدی فتحی پور، الیاس پرهیزگار و امیرعباس چوپان در وزن ۸۱- کیلوگرم، محمد نیک آبادی و فاسم باغچقی در وزن ۹۰- کیلوگرم، علی پرهیزگار، حسین نامدار و محمد حسین یاقوتی در وزن ۱۰۰- کیلوگرم، حمیدرضا ملک زاده، رضا رضایی، امیرعباس موحد و سعید کرجی در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم نفرات دعوت شده به این اردو می‌باشند.

حسین قمی (سرمربی)، ایوب رستمی و حامد ملک محمدی (مربی) و محمدرضا رحیمی (بدنساز) کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند و رضا غفاری سرپرست تیم ملی است.

مسابقات جودو بزرگسالان قهرمانی آسیا اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.