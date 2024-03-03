به گزارش خبرگزاری مهر، امیر معصومی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را توضیح داد و گفت: محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت)، از ساعت ۷ روز یکشنبه ۱۳ اسفند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند، به صورت ۲۴ ساعته مسدود است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) خبر داد و گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

وی افزود: ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهر ویلا و آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد گزارش شده است. محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع دارای ترافیک سنگین است. ترافیک سنگین در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل اوین تا احمد آباد مستوفی برقرار است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور محورهای مسدود غیر شریانی را محور پونل - خلخال، محور هشتگرد - طالقان و محور چاهان - زرآباد اعلام کرد.

به گفته معصومی، محورهای دارای انسداد فصلی سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنج‌نامه - تویسرکان و وازک - بلده گزارش شده است.