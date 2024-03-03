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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

مدال آوری تیم ملی غواصی آزاد ایران در مسابقات ارمنستان 

مدال آوری تیم ملی غواصی آزاد ایران در مسابقات ارمنستان 

تیم ملی غواصی آزاد حضور در مسابقات بین المللی جام ارمنستان را با مدال آوری در این رقابت ها به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مسابقات بین المللی جام ارمنستان ۲۰۲۴ با حضور کشورهای ایران، ارمنستان، مولداوی، روسیه و بلاروس در ایروان برگزار شد. از ایران وحید سهرابی پور، ماهان حسینی، ارسلان زارعی، دانیال حسین زاده، اشکان ادراکی به همراه امین جدیدی سرمربی تیم ملی به این مسابقات اعزام شدند.

در پایان این مسابقات ماهان حسینی موفق به کسب دو مدال طلا در ماده‌های بدون فین و فین دوتایی شد و با توجه به کسب بالاترین امتیاز در همه ماده های مسابقات به عنوان بهترین غواص جام ارمنستان انتخاب شد.

دانیال حسین زاده در ماده های بدون فین و فین دوتایی دو مدال نقره کسب کرد و اشکان ادراکی در ماده های استاتیک و نو فین موفق به کسب دو مدال برنز شد.

مدال آوری تیم ملی غواصی آزاد ایران در مسابقات ارمنستان 

مدال آوری تیم ملی غواصی آزاد ایران در مسابقات ارمنستان 

کد مطلب 6044626

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