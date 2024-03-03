دشمن در صدد ایجاد فاصله بین مردم و ولایت است

به گزارش خبر نگار مهر، صبح امروز یکشنبه سرتیپ پاسدار علی فضلی در مراسم افتتاح پروژه‌های سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرماندهان سپاه و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان حضور داشتند، با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «باید خواب را از چشم دشمن بگیرید و به دشمن امان ندهید»، بیان داشت: دشمن همیشه دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در بین افراد جامعه است اما با این وجود مردم ایران اسلامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با شکوه حضور پیدا کردند و حماسه‌ای دیگر آفریدند.

وی با یاد آوری گوشه‌هایی از خاطراتش از دوران دفاع مقدس خاطر نشان کرد: در روزهای دفاع مقدس پدران و برادران شما در اطاعت از امام زمان (ع) و رهبر انقلاب به اندازه سر سوزنی تردید نکردند و امروزه ما و شما باید مطیع ولایت باشیم.

به گفته وی دشمن امروز درصدد است تا بین مردم و ولایت و رهبری فاصله ایجاد کند لذا باید حواس ما در این شرایط خیلی جمع باشد.

وی با اشاره به این نکته که از فرصت باقی مانده عمر خود باید حداکثر استفاده را ببریم، افزود: به دلیل یکدلی که بین همه مسئولان کشوری و استانی وجود دارد کارهای عمرانی خوبی توسط سپاه در نقاط مختلف کشور انجام و یا در حال انجام است.

وی عنوان کرد: حدود ۱۵ هزار خانه مسکونی سازمانی در کشور در حال ساخت است که حدود هزار واحد آن تا کنون به بهره برداری رسیده و ۳۷ خانه سازمانی هم امروز در خراسان جنوبی به همراه تعدادی دیگر از پروژه‌ها عمرانی به بهره برداری می‌رسد.

جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: روز جمعه در سطح کشور رقابت بود و بعد انتخابات رقابت به رفاقت تبدیل شده است.

سردار فضلی با بیان اینکه امیدواریم که بهره برداری از پروژه‌های مورد نظر همراه با خیر و برکت باشد، تصریح کرد: انجام این کارها مشق ظهور و تمرینی برای ظهور است که امیدواریم در این خصوص شرمنده شهدا نشویم.

در این مراسم از چهار نفر از افرادی که در اجرای این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، به نمایندگی از بقیه افراد تقدیر شد.

در ادامه ۱۰۵ پروژه عمرانی سپاه انصارالرضا (ع) استان با اعتبار ۱,۶۵۰ میلیارد ریال با حضور سردار فضلی و با نام مبارک یا صاحب‌الزمان در شهرستان‌های استان به بهره برداری رسید.