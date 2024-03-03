رییس جمعیت هلال احمر درگذشت آیت الله امامی‌ کاشانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با صدور پیامی، درگذشت آیت الله امامیکاشانی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
رحلت ملکوتی حضرت آیت الله محمد امامیکاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران را به عموم امت مؤمن و انقلابی ایران و اهل بیت آن فقیه زاهد تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای روح مطهر ایشان رحمت واسعه الهی و علو درجات را مسئلت دارم.
خطبههای آیت الله امامیکاشانی در نماز عبادی سیاسی جمعه، راهنما و چراغ هدایت مردم در مسیر انقلاب بود که نقش مهمی در وحدت امت اسلامی و حرکت نظام و جامعه به سوی تعالی داشت. خداوند روح بلندمرتبه آن فقید سعید را با ائمه معصومین (علیهم السلام) محشور فرماید.
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