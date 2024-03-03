  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

بارش سنگین برف و سرمای شدید در افغانستان/ ۲۰ نفر جان باختند

بارش سنگین برف و سرمای شدید در افغانستان/ ۲۰ نفر جان باختند

مقامات حکومت طالبان اعلام کردند که در پی بارش سنگین برف و سرمای شدید در مناطق مختلف این کشور تاکنون دست‌کم ۲۰ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آواپرس، «ملاجانان سایق» سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان با انتشار پیامی تصویری اعلام کرد که در پی بارش سنگین برف و سرمای شدید در مناطق مختلف افغانستان در ۱۲ روز گذشته دست‌کم ۲۰ نفر جان باختند و ۱۴ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گفته سایق «تنها در دو روز گذشته چهار نفر در ولایت‌های مختلف بر اثر برف‌باری و باران شدید جان خود را از دست داده و نُه نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام حکومت طالبان در ادامه افزود که طبق آمارهای کنونی در پی بارش سنگین برف در روزهای اخیر ۴۵۲ خانه در مناطق مختلف افغانستان تخریب و بیش از پنج هزار ۲۵۳ رأس دام نیز تلف شده است.

کد مطلب 6044637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها