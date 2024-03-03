بارش سنگین برف و سرمای شدید در افغانستان/ ۲۰ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آواپرس، «ملاجانان سایق» سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان با انتشار پیامی تصویری اعلام کرد که در پی بارش سنگین برف و سرمای شدید در مناطق مختلف افغانستان در ۱۲ روز گذشته دست‌کم ۲۰ نفر جان باختند و ۱۴ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گفته سایق «تنها در دو روز گذشته چهار نفر در ولایت‌های مختلف بر اثر برف‌باری و باران شدید جان خود را از دست داده و نُه نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام حکومت طالبان در ادامه افزود که طبق آمارهای کنونی در پی بارش سنگین برف در روزهای اخیر ۴۵۲ خانه در مناطق مختلف افغانستان تخریب و بیش از پنج هزار ۲۵۳ رأس دام نیز تلف شده است.