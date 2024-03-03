به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد افزود: براثر بارشهای هفته گذشته وجاری شدن سیلاب ۳۰۰ میلیارد ریال به راههای حوزه استحفاظی این اداره کل خسارت وارد شده است.
وی ادامه داد: همزمان با هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان ۱۸ اکیپ راهداری با ۲۰۰ نفر نیروی راهداری در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل برای سفر ایمن کاربران جادهای مستقر شدند ولی شدت بارشها به حدی بود که به ابنیه فنی راهها، محورهای مواصلاتی و محورهای روستایی تحت پوشش خسارت وارد کرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان افزود: در اثر بارندگیهای اخیر شاهد خسارت در محورهای مواصلاتی و روستایی شهرستانهای سراوان، گلشن، سیب و سوران مهرستان و بخشی از محورهای روستایی شهرستان خاش بودهایم..
کرد گفت: بر اثر بارندگی، ریزش کوه در محور گلشن به سراوان سبب مسدود شدن این محور شده بود که با تلاش شبانه روزی راهداران، علاوه بر بازگشایی این محور، به بیش از ۲۰ خودرو گرفتار در سیلاب این منطقه امداد رسانی شد و جان چهار نفر نیز که خودروهایشان در سیلاب گیر افتاده بود نجات پیدا کردند.
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