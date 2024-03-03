بالاترین مشارکت مردم رزن در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری آثار گفت: از کل واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات، بالاترین درصد مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را شهرستان رزن کسب کرد.

وی با قدردانی از حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات اظهار کرد: از کل ۵۶ هزار و ۹۶۳ رأی مأخوذه صحیح در حوزه انتخابیه رزن و درگزین آقای سید ابوالحسن مصطفوی غمام با ۱۶ هزار و ۲۸ رأی به عنوان منتخب مردم در این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافت.

فرماندار رزن از نامزدهای انتخاباتی به جهت حضور در صحنه رقابت‌ها تشکر کرد و افزود: حرکت مسئولانه نامزدها و هواداران آن‌ها گرمی خاصی به رقابت‌های انتخاباتی بخشیده بود و لازم است تا همه این افراد ظرفیت‌های خود را در جهت توسعه شهرستان و منطقه به کار گیرند.