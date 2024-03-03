به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی پس از مدت‌ها فعالیت و خدمت در سنگرهای مختلف و نهادهای گوناگون انقلابی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، دیوان عدالت اداری و مدرسه عالی شهید مطهری عصر دیروز پس از مدتی بیماری در گذشت.

امامی کاشانی یکی از افرادی بود که از سال‌ها قبل از انقلاب ارتباط بسیار خوبی با دانش آموزان و محصلین داشت و با حمایت‌های خود موجب شکل گیری بسیاری از هیأت‌های دانش آموزی و انجمن‌های اسلامی دانش آموزی در شهرهای مختلف ایران پیش از انقلاب شد.

انجمن‌های اسلامی متعددی در شهرهای مختلف کشور تأسیس شد که گاهی دانش آموزان مسلمان با برخورد ساواک و شهربانی با محدودیت و یا ممنوعیت از ادامه فعالیت در این هیئت‌ها مواجه می‌شدند.

اقدامات امامی کاشانی برای دانش آموزان مؤمن و انقلابی از پیش از انقلاب، موجب شد تا امامی کاشانی اولین نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان شوند. او با پیام شفاهی حضرت امام در سال ۱۳۵۸ نماینده ایشان در اتحادیه شدند.

آیت الله امامی کاشانی در تابستان سال ۵۸ با مراجعه دانش آموزان عضو انجمن‌های اسلامی که می‌خواستند در یک اتحادیه به هم پیوسته‌ای از انجمن‌های اسلامی دانش آموزی از سراسر کشور و زیر نظر شخص حضرت امام خمینی کار ککند و درس بخوانند؛ این پیام پیشنهادی دانش آموزان را به نزد امام خمینی بردند و حضرت امام خمینی هم با تأیید این پیشنهاد موافقت کردند تا چنین اتحادیه‌ای تأسیس گردد و البته تاکید کردند این نهاد مستقل هم باشد و اداره آن توسط دانش آموزان و فارغ‌التحصیلان عضو صورت گیرد.

مرحوم امامی کاشانی در خصوص این خواسته دانش آموزان و استقبال حضرت امام نقل می‌کردند: ️وقتی خدمت امام خمینی ره رسیدم و گفتم بچه‌هایی هستند که می‌خواهند اتحادیه انجمن اسلامی راه بیندازند، امام خیلی خوشحال شدند و مبلغ پولی دادند و گفتند این کار را اهتمام کنید.

حضرت امام خمینی در آن زمان مبلغ هزار تومان برای تأسیس اتحادیه کمک کردند و این مبلغ را به آیت الله امامی کاشانی تحویل دادند و امامی کاشانی نیز از این مبلغ برای شکل گیری اتحادیه استفاده کرد.

این مرحوم در طی ۴ سال مسئولیت خود به عنوان نمایندگی حضرت امام در اتحادیه دانش آموزان، علاوه بر انسجام بخشی و شکل دهی به اتحادیه انجمن‌های اسلامی جلساتی را هم برای دیدار دانش آموزان با حضرت امام خمینی ترتیب می‌دادند که جلسه دیدار تاریخی حضرت امام با دانش آموزان عضو اتحادیه در سال ۱۳۶۰ از نظر تاریخی بسیار حائز اهمیت است.

اثرگذاری بسیار مهم آیت الله امامی کاشانی در شکل گیری هیأت دانش آموزی و انجمن‌های اسلامی محصلان در دهه ۴۰ و از سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب و کمک ایشان به شکل گیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بسیار برجسته است.

حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هم در پیامی درگذشت اولین نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز انقلاب اسلامی ایران و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان یکی از موسپیدان بصیر و فرزانه خود را از دست داد. این روحانی مکرم در سراسر عمر پربرکت خویش علاوه بر فراگیری علوم اسلامی و فقهی، بر امر نشر، گسترش و ترویج معارف دینی و دین پژوهی اهتمام ویژه داشتند.

وی اولین نماینده حضرت امام خمینی (ره) در انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بودند و نقش بسزایی در شکل گیری انجمن‌های اسلامی دانش آموزان داشتند.

ایشان ضمن تربیت شیفتگان معارف اسلامی، همواره بر تعظیم شعائر اهل بیت علیهم‌السلام تاکید و توصیه می‌کردند.

گرچه جای خالی او اندوهی عمیق است بر دل دوست‌داران نظام و یاران صدیقش، اما امید داریم به پاس یک‌عمر خدمت مجاهدانه و جهاد علمی و عملی، خداوند او را با امام راحل (ره) و شهدای مخلص و صادق، به ویژه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی محشور کند.

برای این بزرگ‌مرد درگذشته از خداوند طلب علوّ درجات و برای بازماندگانش تسلی خاطر داریم.