شرط اعزام نعمتی به پارالمپیک/ وزیری: باید بهترین رکورد را بزند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله مسابقات پاراتیروکمان انتخابی پارالمپیک از امروز یکشنبه در امارات آغاز می شود. این رقابت ها با عنوان مسابقات فزاع با حضور نمیاندگانی از ۵۶ کشور و از جمله ایران برگزار می شود.

غلامرضا رحیمی در ریکرو آزاد و محمدرضا زندی در بخش w۱ پاراکمانداران کشورمان هستند که با هدایت میلاد وزیری در این رقابت ها شرکت کرده اند. اعزام این دو پاراکماندار از آنجایی که در دستور کار قرار گرفت که آنها در میادین گزینشی پیش موفق به کسب سهمیه برای ورود به پارالمپیک نشدند به همین دلیل به امارات اعزام شدند تا از آخرین فرصت برای کسب سهمیه این بازی ها استفاده کنند.

زهرا نعمتی هم البته از جمله پاراکماندارانی است که تا به امروز سهمیه بازی های پارالمپیک را کسب نکرده است با این حال نام او در فهرست شرکت کنندگان در مسابقات فزاع امارات هم قرار ندارد. نعمتی طی سه دوره اخیر بازی های پارالمپیک عنوان نخست مسابقات پاراتیروکمان را به خود اختصاص داد اما از حضور در رقابت های گزینشی برای پارالمپیک آتی امتناع کرده است.

میلاد وزیری سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت این ورزشکار گفت: از زمان حضور در راس تیم ملی پاراتیروکمان و برای تشکیل اردو، چند بار با زهرا نعمتی صحبت داشتم. این ورزشکار به خاطر شرایط شخصی آمادگی حضور در اردو و مسابقات را نداشت.

وی تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم بر این شد تا زهرا نعمتی در رقابت های بین المللی فزاع شرکت نداشته باشد و تیم ملی با ترکیبی متشکل از دو ورزشکار عازم امارات شود.

وزیری با یادآوری اینکه سهمیه های پاراتیروکمان به کشور اختصاص داده می شود نه ورزشکار، ادامه داد: حضور در اردو و شرکت در رکوردگیری ها لزوم پذیرش پاراکمانداران در ترکیب تیم ملی برای اعزام به پاریس است. زهرا نعمتی هم برای حضور در رقابت های بعدی باید در اردوها و رکوردگیری ها شرکت داشته باشد.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان با اشاره به اینکه این رشته پیش از این هم توسط سمیه حیمی صاحب سهمیه شده بود، تصریح کرد: در نهایت هر ورزشکاری که بهترین و بالاترین رکورد را ثبت کند راهی پاریس خواهد شد. در مورد زهرا نعمتی هم همین شرایط اعمال خواهد شد.