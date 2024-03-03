به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دهدشتی صبح امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای با تقدیر از حضور پرشور و مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه امسال بیان کرد: با توجه به اینکه نتایج شمارش آرا در بیشتر حوزهها از طریق وزارت کشور اعلام شده است، در صورتی که نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به نتیجه یا فرآیند برگزاری انتخابات اعتراض دارند میتوانند از ۲ مسیر قانونی نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.
وی افزود: داوطلبان معترض تا ۲ روز بعد از اعلام نتایج میتوانند به هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مراجعه و ثبت شکایت کنند، همچنین تا هفت روز بعد از تاریخ اخذ رأی ثبت شکایت در دبیرخانه شورای نگهبان امکانپذیر است.
دبیر ستاد انتخابات خوزستان خبر داد: برگزاری انتخابات برای حوزههایی که به مرحله دوم کشیده شده است، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور انجام خواهد شد.
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