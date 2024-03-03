به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، گروهان‌های قدس اعلام کرد دو خودروی زرهی اشغالگران اسرائیلی را در منطقه عبسان هدف قرار داده است.

این گروهان‌ها همچنین ساختمانی را در این منطقه پس از ورود گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی منفجر کرد که طی آن این نیروها کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر، نیروهای مقاومت فلسطین از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در شهر غزه خبر دادند.

گردان‌های مجاهدین اعلام کرد نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در محله الزیتون در شهر غزه با گلوله‌های خمپاره کالیبر سنگین هدف قرار داده است.