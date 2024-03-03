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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

خان محمدی خبر داد؛

رشد سرانه آموزشی هر دانش آموز به ۵.۸ متر مربع

رشد سرانه آموزشی هر دانش آموز به ۵.۸ متر مربع

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از رشد سرانه آموزشی هر دانش آموز به ۵.۸ متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی از ساخت ۱۰۵ هزار مدرسه توسط این سازمان خبر داد و گفت: ۲۰۲۰ طرح آموزشی با ظرفیت ۲۹ هزار کلاس درس در مهر امسال افتتاح شد لذا در مهر امسال چالش جدی برای فضا و مدرسه نداشتیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مراسم تجلیل از مهندسان برتر نهضت مدرسه‌سازی و اولین دوره اهدای جایزه ملی نصیر با بیان اینکه روز مهندس روزی است که همه مردم به دستان و فکر و ذهن مهندسان مراجعه می‌کنند؛ گفت: شما مهندسان هر چه می‌سازید و راهبری می‌کنید به یادگار می‌ماند و آنقدر در مناظر عمومی باقی می‌ماند که شما احتیاط می‌کنید زیباترین نقشه را پیاده کنید.

وی با اشاره به تلاش مهندسان گفت: ۹۵۰ طرح با ظرفیت ۴ هزار کلاس درس در بشاگرد هرمزگان ساخته شده است، در مهر امسال چالش جدی برای فضا و مدرسه نداشتیم.

خان محمدی تاکید کرد: سرانه ۱.۵ متر مربع به ازای هر دانش آموز به ۵.۸ متر مربع با وجود رشد در تعداد دانش آموزان، تبدیل شده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس یادآور شد: در زلزله بم، مدارس استاندارد در برابر زلزله مقاوم ماندند، نهضت مقاوم سازی آغاز شد؛ ۶۵ درصد مدارس ناایمن بودند اما اکنون ۱۸ درصد مدارس ناایمن هستند.

خان محمدی افزود: ۲۰۲۰ طرح آموزشی با ظرفیت ۲۹ هزار کلاس درس در مهر امسال افتتاح شد.

کد مطلب 6044760
علی قدمی

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