رشد سرانه آموزشی هر دانش آموز به ۵.۸ متر مربع

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی از ساخت ۱۰۵ هزار مدرسه توسط این سازمان خبر داد و گفت: ۲۰۲۰ طرح آموزشی با ظرفیت ۲۹ هزار کلاس درس در مهر امسال افتتاح شد لذا در مهر امسال چالش جدی برای فضا و مدرسه نداشتیم.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مراسم تجلیل از مهندسان برتر نهضت مدرسهسازی و اولین دوره اهدای جایزه ملی نصیر با بیان اینکه روز مهندس روزی است که همه مردم به دستان و فکر و ذهن مهندسان مراجعه میکنند؛ گفت: شما مهندسان هر چه میسازید و راهبری میکنید به یادگار میماند و آنقدر در مناظر عمومی باقی میماند که شما احتیاط میکنید زیباترین نقشه را پیاده کنید.
وی با اشاره به تلاش مهندسان گفت: ۹۵۰ طرح با ظرفیت ۴ هزار کلاس درس در بشاگرد هرمزگان ساخته شده است، در مهر امسال چالش جدی برای فضا و مدرسه نداشتیم.
خان محمدی تاکید کرد: سرانه ۱.۵ متر مربع به ازای هر دانش آموز به ۵.۸ متر مربع با وجود رشد در تعداد دانش آموزان، تبدیل شده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس یادآور شد: در زلزله بم، مدارس استاندارد در برابر زلزله مقاوم ماندند، نهضت مقاوم سازی آغاز شد؛ ۶۵ درصد مدارس ناایمن بودند اما اکنون ۱۸ درصد مدارس ناایمن هستند.
خان محمدی افزود: ۲۰۲۰ طرح آموزشی با ظرفیت ۲۹ هزار کلاس درس در مهر امسال افتتاح شد.
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