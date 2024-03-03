به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: برنامههای امسال با سال گذشته برنامههای متفاوتی داریم و تبیین مفاهیم قرآن و وارد کردن قرآن در زندگی آحاد مردم دنبال میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح ویژه فرهنگی عملیات ماه رمضان با عنوان زندگی با آیهها «مسطورا» اضافه کرد: برای این طرح تبلیغات محیطی و استفاده از بستر فضای مجازی در دستور کار است و شرایط آموزش و حفظ برای گروههای مختلف مردم اجرا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: محور این طرح آیاتی است که روی مسائل اعتقادی مردم تاکید دارد و در زندگی انسان دخیل است و با طرح کلی اندیشههای اسلامی مطابقت دارد
وی با بیان اینکه طرح مسطورا به ما یاد میدهد که چگونه با آیات زندگی کنیم، از طراحی چهار گام برای اجرای عملیات ماه رمضان خبر داد و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا طرح مسطورا یا زندگی با آیههای قرآن اطلاع رسانی شود و به گوش همگان برسد.
حجتالاسلام قادری افزود: در قالب طرح مسطورا ۱۵۰ آیه از کلام الله مجید در مدت سه سال در جامعه گفتمان سازی خواهد شد و هر سال ۵۰ فراز از آیات قرآن در قالب ۳۰ فراز محوری و ۲۰ فراز حول آن، انتخاب شده است.
وی تاکید کرد: تولید کلیپهایی در زمینه آموزش، حفظ مفاهیم، تدبر در آیات، تهیه کاربرگهای آموزشی برای کودکان، ویژه برنامههای فرهنگی توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی در محور این فرازها انجام میشود.
برگزاری برنامههای تبلیغی در ساحل بوشهر
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: طرح ملی مسطورا یعنی سطر به سطر زندگی با آیههای قرآنی؛ به گونهای که آیههای قرآن به گفتمان عمومی در جامعه، تبدیل شود.
وی افزود: گام اول این طرح رساندن این فرازها به سمع و نظر حداقل یک سوم مردم جامعه و ایجاد انس با مفاهیم آیات حداقل برای پنج میلیون نفر در کشور را گام دوم طرح مسطورا برشمرد و گفت: حفظ ۵۰ فراز گام سوم و ایجاد فرهنگ کنشگری بر مبنای تعلیم و تدبر در این آیات گام چهارم طرح محسوب میشود.
قادری برنامههای جزءخوانی قرآن را از موضوعات و برنامههای مهم در ماه مبارک رمضان دانست و اضافه کرد: آموزش مبلغین و مبلغات از دیگر برنامههای مهم در ماه مبارک رمضان امسال در استان بوشهر است.
وی با اشاره به حضور گسترده مسافران نوروزی در استان بوشهر ادامه داد: برای ایام نوروز که همزمان با ماه مبارک رمضان است، برنامهریزی خوبی صورت گرفته تا بسترهای تبلیغی به ویژه در سواحل استان فراهم شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: اعزام مبلغ در استان بوشهر از حالت سنتی خارج شده و با استفاده از سامانه شمع، نسبت به درخواست و اعزام مبلغ اقدام میشود.
وی با بیان اینکه در هر ۱۰ شهرستان استان بوشهر گروههای تبلیغ تخصصی مشغول به فعالیت میشوند گفت: از رسانهها نیز انتظار میرود که خط محتوایی برای توجه عموم جامعه را به قرآن داشته باشند.
نظر شما