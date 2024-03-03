نخستین رویداد ایده پردازی و نوآوری اجتماعی درهرمزگان برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد: نخستین رویداد ایده پردازی و نوآوری اجتماعی استان هرمزگان با هدف پیشگیری و کنترل از آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی با حمایت معاونت مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با راهبری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی و دبیری دانشگاه علمی و کاربردی استان برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد نوآورانه با محوریت مسائل اجتماعی الویت دار استان و شهرستان ها در حوزه های اعتیاد، جمعیت، خودکشی، زنان سرپرست خانوار، ارتقاء سرمایه و نشاط اجتماعی… برگزار و علاقه مندان می توانند ایده های خود زمینه ها به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: به ایده های ارسالی برتر پس از داوری تا سقف دویست میلیون ریال حمایت خواهد شد.

کامرانی، خاطرنشان کرد: کلیه علاقه مندان به حوزه مسائل اجتماعی، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، طلاب، سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی می توانند در این رویداد شرکت کنند.

وی گفت: کلیه علاقمندان به شرکت در نخستین رویداد ایده پردازی و نوآوری اجتماعی استان هرمزگان می توانند از طریق راههای ارتباطی زیر نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود تا پایان اسفند ۱۴۰۲ اقدام کنند.