سراوان رکوردار بیشترین رفع تصرفات اراضی دولتی در کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، حامد ریگی افزود: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی دولتی با اجرای احکام قطعی قضائی این اراضی در پهنه این شهرستان به ارزش حدود ۸۴ میلیارد ریال رفع تصرف و به بیت المال اعاده و نسبت به قلع و قمع و خلع ید آن اقدام شده است.

وی تاکید کرد: تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی این اداره به صورت شبانه روزی و مستمر عرصه‌های دولتی را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند و به محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی سراوان تصریح کرد: همچنین به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی در سطح شهرستان، همواره اجرای اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار دارد که براین اساس در این سال‌ها برای اطلاع‌رسانی با نصب تابلو، علائم هشدار دهنده و دیوار نویسی، هشدارهای لازم اعلام شده تا مردم استان بدانند کدام اراضی مربوط به بیت المال است.