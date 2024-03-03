بیش از ۱۲۰ هزار واحد خون در خوزستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیضی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای با اعلام این خبر بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۱۴۴ هزار و ۱۱۴ نفر به منظور اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون در خوزستان مراجعه کردند که ۱۲۰ هزار و ۳۷۵ نفر واجدالشرایط اهدای خون بودند.

مدیرکل انتقال خون خوزستان افزود: ۱۲۰ هزار و ۲۷۵ واحد خون در ۱۱ ماهه امسال برای یاری بیماران نیازمند خون اهدا شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۳ درصد افزایش داشته است.

فیضی با اشاره به اینکه از مجموع افراد اهداکننده، ۲ هزار و ۶۴۴ نفر زن و ۱۱۷ هزار و ۷۳۱ نفر مرد بودند، ادامه داد: ۶۶ هزار و ۳۶۵ نفر اهداکنندگان مستمر خون هستند و حداقل ۲ بار در سال، خون اهدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن نوروز و ماه رمضان و به منظور حفظ ذخایر خونی در خوزستان، پایگاه‌های انتقال خون در اهواز تا قبل از ماه رمضان از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه، همچنین در روز پنجشنبه از ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه تا ۱۸ و ۳۰ دقیقه و روزهای جمعه از ساعت ۸ تا ۱۳ آماده پذیرش مراجعه کنندگان و خون‌گیری هستند.

وی به فعالیت ۲ مرکز انتقال خون واقع در اهواز در چهارشیر، جنب شهرداری منطقه ۷ و امانیه، جنب بیمارستان رازی در ساعت‌های یادشده اشاره کرد و گفت: در هر کدام از شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، دزفول، بهبهان، مسجدسلیمان، ایذه، شوشتر، بندر ماهشهر و اندیمشک نیز یک مرکز انتقال خون فعال است.