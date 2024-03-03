به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کیش از زیباترین جزایر ایران است که هر سال پذیرای گردشگران از سراسر دنیا است. یکی از موارد مهم برای تجربه سفری راحت و به یادماندنی، محل اقامت است. در کیش تعداد زیادی از هتل‌ها و اقامتگاه‌ها وجود دارد که می‌توانید با هر سلیقه و هر میازن بودجه‌ای از آن‌ها استفاده کنید.

هتل داریوش کیش، یکی از لوکس‌ترین و عالی‌ترین هتل‌های شهر کیش است. این هتل ۵ ستاره با ظرفیت ۵۰۰ نفر در سال ۱۳۹۵ ساخته شده است. این مکان به تنهایی یکی از جاذبه‌های توریستی در کیش محسوب می‌شود. در ادامه با این هتل جذاب بیشتر آشنا می‌شویم.

هتل داریوش کجاست؟

هتل مجلل داریوش، هتلی ۵ ستاره، که در شمال شرق این جزیره هیجان‌انگیز واقع شده است و یکی از مجهزترین و لوکس‌ترین هتل‌های این جزیره به‌حساب می‌آید. این هتل زیبا در نزدیک بیشتر مکان‌های دیدنی، مراکز و پاساژهای خرید جزیره کیش قرار دارد. تردد تا مرکز خرید مرجان کیش، مجتمع تجاری سارینا ۱، مرکز خرید مروارید، پارک ساحلی مرجان کیش، باغ پرندگان و پارک دلفین‌ها، بازار ونوس، مراکز خرید پردیس ۱ و ۲، بازار پانیذ به آسانی برای مهمانان امکان‌پذیر است.

شما با اقامت در این هتل به راحتی می‌توانید به دیگر مکان‌های دیدنی این جزیره دسترسی داشته باشید. اقامت در این مکان می‌تواند سفر متفاوت و به یادماندنی برای شما و همراهانتان رقم بزند و لذتی توصیف نشدنی از تماشای خلیق فارس به همراه داشته باشد. همچنین امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی برای شما فراهم شده تا لحظات بسیار عالی و شادی را تجربه کنید.

معرفی هتل بزرگ داریوش کیش

این هتل مجلل در نزدیک ساحل شرقی کیش واقع شده است و با توجه به امکانات مدرن و لاکچری، گردشگران و مسافران زیادی به سمت هتل داریوش جذب خواهند شد. با حضور در این مکان، اقامتی رویایی و هیجان‌انگیز در جزیره کیش تجربه خواهید کرد. معماران این هتل زیبا از معماری کاخ‌های تچر و آپادانا به لوکس‌ترین شکل الگوبرداری کرده‌اند. همچنین از تمام المان‌های تاریخی این بناها برای ساخت هتل داریوش نهایت استفاده را کرده‌اند. برای ساخت ستون‌ها، تندیس‌ها و سنگ نگاره داخل و بیرون عمارت، از بنای گسترده تخت جمشید استفاده شده است.

این نمای تاریخی باعث شده است که این هتل جلوه بسیار زیبا و خاصی برای گردشگران و مسافران این جزیره داشته باشد. گردشگران با قدم زدن در لابی و محوطه هتل، حس قدم زدن در قلب تمدن ایران را خواهند داشت. اگر شما به دنبال اقامت بسیار لوکس هستید این هتل همان مکان رویایی و شگفت‌انگیز برای شما است.

قوانین و مقررات هتل داریوش کیش

در این بخش برخی از قوانین و مقررات هتل داریوش کیش را برایتان ذکر می‌کنیم.

قوانین رزرو و استرداد

قوانین رزرو استرداد هتل به صورت زیر هستند:

پذیرش زوج‌ها در این هتل فقط با ارائه شناسنامه عکس‌دار صورت می‌گیرد.

پذیرش صیغه نامه با مهر، به همراه ارائه شناسنامه عکس‌دار و کارت ملی زوجین امکان پذیر است.

پذیرش خانم و آقای تنها، فقط با ارائه مدارک معتبر مانند شناسنامه عکس دار و کارت ملی آن‌ها صورت می‌گیرد.

امکان کنسلی یا تغییر در ایام تعطیل همانند تعطیلات نوروز وجود ندارد.

در زمان لغو رزرو هتل، به هیچ عنوان مبلغ پرداختی، بازگردانده نخواهد شد.

نرخ رزرو هتل برای مهمانان خارجی با ایرانی‌ها متفاوت است.

برای آگاهی از قوانین استرداد و رزرو هتل داریوش، تاریخ دقیق ورود و خروج و نوع اتاق خود را در سایت وارد و قوانین مرتبط با آن را مشاهده کنید.

قوانین تخت اضافه و کودک

قوانین تخت اضافه و کودک به صورت زیر هستند:

یک نفر ظرفیت اضافه فقط برای سوئیت است و برای اتاق‌های دو نفره ظرفیت اضافه وجود ندارد.

فقط برای یک کودک در هر اتاق، اقامت نیم بها یا رایگان در نظر گرفته شده است.

سرویس اضافه هر اتاق به صورت تخت تاشو در نظر گرفته شده است.

امکانات هتل داریوش

در ادامه برخی از امکانات این هتل بررسی می‌شوند تا در صورت تمایل برای رزرو آن اقدام نمائید.

امنیت و حفاظت: این مجموعه از امنیت بالایی برخوردار است. همچنین دارای هشدار آتش‌سوزی و امنیتی بوده و مجهز به دوربین مدار بسته در فضاهای عمومی است.

اینترنت: اینترنت وای فای رایگان در تمام بخش‌های هتل مانند لابی، اتاق‌ها و فضاهای عمومی در دسترس است.

خدمات پذیرش: ورود و خروج از هتل در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد. همچنین مجهز به بخش نگهداری از چمدان است.

سرگرمی، تفریح، خدمات خانوادگی: امکانات تفریحی و سرگرمی مجموعه شامل بیلیارد، تنیس، بدمینتون، بولینگ، دوچرخه سواری، قایق‌ سواری، اجرای موسیقی زنده، کلاس فرهنگ بومی، پخش زنده مسابقات ورزشی و … است.

خدمات معلولین: راهنمای بریل، راهنمای صوتی، زنگ خطر، دسترسی به طبقات بالا با پله و آسانسور، روشویی با ارتفاع پایین، سرویس فرهنگی با دستگیره مخصوص معلولین

خدمات نظافت: خدمات خشکشوییی و اتوکشی در دسترس است و نظافت اتاق‌ها به صورت روزانه انجام می‌شود.

زیبایی، سلامت و تناسب اندام: امکانات مختلفی مانند اسپا، ماساژ، صندلی و سایه‌بان کنار استخر، حوله استخر، صندلی ماساژور، مرکز تناسب اندام، جکوزی، مربی ورزش، رنگ مو، کوتاهی مو، مانیکور، پدیکور، آرایش و … نیز برای شما فراهم است.

غذا و نوشیدنی: هتل دارای مینی بار، کافه و رستوران است و امکان سرو صبحانه در اتاق نیز فراهم شده است.

فلای‌تودی | مرجع رزرو هتل و خرید بلیط

جزیره کیش مملو از هتل‌های مجلل و چند ستاره است. یکی از لوکس‌ترین و زیباترین هتل‌های این جزیره، هتل داریوش است که دارای امکانات بسیار زیادی است. بهترین گزینه برای رزرو هتل و خرید بلیط، فلای‌تودی است. این وب سایت امکانات عالی برای خرید بلیط و رزرو هتل در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید تمام هتل‌ها را در کمترین زمان ممکن با یکدیگر مقایسه کرده تا بهترین گزینه را متناسب با بودجه و شرایط خود انتخاب نمائید. همچنین امکان خرید بلیط از مبدا و مقصدهای مختلف با انواع مختلف پروازها فراهم می‌شود. در این سایت می‌توانید از بهترین تخفیفات نیز استفاده کنید.

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