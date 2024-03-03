به گزارش خبرگزاری مهر، مجید طهوریان عسکری صبح یکشنبه در رویداد «کودک و شاهنامه» در مشهد اظهار کرد: در ادبیات و تاریخ قدیم ما، رزمندگان قبل از رفتن به جنگ، شاهنامه می‌خواندند و الان هم مداحان قبل از روضه‌خوانی، زیارت عاشورا می‌خوانند.

عضو شورای شهر مشهد افزود: شاهنامه، حماسه رشادت‌های پهلوانان ایران زمین است. یکی از پهلوانان باشکوه شاهنامه، رستم است که فرزندان خود را به نیکی تربیت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج شاهنامه در بین نوجوانان، گفت: باید داستان‌های شاهنامه را برای نوجوانان به زبان ساده و قابل فهم بازنویسی کنیم.

طهوریان عسکری با بیان اینکه فضای نوجوانانه باید در فضای حماسی غوطه‌ور شود، گفت: شاهنامه می‌تواند الگوی مناسبی برای نوجوانان باشد.

عضو شورای شهر مشهد در ادامه به برخی از ویژگی‌های شاهنامه اشاره کرد و گفت: شاهنامه، کتابی حماسی، پهلوانی و عرفانی است. گنجینه‌ای از فرهنگ و ادبیات ایران که باید برای انتقال آن به نسل آینده تلاش کنیم.