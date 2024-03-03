روند کاهشی جمعیت در استان کرمان متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار، صبح یکشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان گفت: کرمان از استان‌های پیشرو در جریان جمعیت است و روند کاهشی جمعیت در این استان متوقف شده است.

وی، باقدردانی از هم‌استانی‌ها برای مشارکت درانتخابات و خلق حماسه‌ای دیگرگفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی لازم است تا نگاه ویژه‌ای به مسئله جمعیت و حمایت از طرح‌های مرتبط با آن داشته باشند.

وی افزود: نیمی از کارکنان دولت در مجموعه آموزش و پرورش فعالیت دارندو سهم بسزایی در فرهنگ‌سازی ایفا می‌کنند، حضور مدیران آموزش و پرورش درجلسات مربوط به جوانی جمعیت ضروری است.

فداکار، با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها نسبت به حمایت از طرح جوانی جمعیت و خانواده افزود: جمعیت کارگری زیادی زیرمجموعه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توان طرح جوانی جمعیت را برای آن‌ها اجرا کرد و اهداف و برنامه‌ها را در اختیار شرکت‌ها گذاشت.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها تکالیف قانونی در قالب بودجه سالانه دارند که تعیین و تکلیف شده و در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد.