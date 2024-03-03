به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلیالله علیه از روند آمادهسازی پروژه بزرگ مصلی امام خمینی (ره) تهران بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت قرار گرفت.
وی با تبریک حماسه حضور پرشور مردم فهیم و انقلابی ایران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و تاکید بر ناکامی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ملت غیور ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف خوش درخشیدند.
سردار سلامی با اشاره به مجاهدتهای شبانهروزی متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در عرصههای مختلف، تلاش چشمگیر جوانان متخصص و متعهد قرارگاه سازندگی خاتم را مورد تحسین قرار داد و گفت: ما همواره باید بهگونهای حرکت کنیم که در حوزهها و تخصصهای مختلف، ایران همیشه جز اولینها، بهترینها و برترینها باشد و امروز به نقطهای رسیدیم که میتوانیم بگوییم، درخشش ایران در تمام حوزهها یک آرزوی دور نیست و کارهایی که امروز بهدست متخصصان پرتوان قرارگاه سازندگی خاتم رقم خورده است احساس میکنیم کارهای بزرگتر از این هم ممکن و دست یافتنی است و این اقدامات ارزشمند سکوهای خوبی برای افتخار و حرکت رو به جلو است.
وی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) را متعلق کل کشور دانست و خاطرنشان کرد: درسته قرارگاه پر افتخار خاتم الانبیا (ص) در سپاه شکل گرفته و تکامل پیدا کرد اما میدان اثر و عمل آن همه کشور و حتی خارج کشور را فرا گرفته است.
نبرد همهجانبه دشمن در حوزه اقتصادی
فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در نبرد اقتصادی بیان داشت: قدرتهای بزرگ که اقتصاد را نقطه قوت خودشان میدانستند و همین حوزه را نقطه ضعف و عرصه آسیبپذیر ما میدانستند طی یک دهه گذشته جنگ اقتصادی بزرگی را به ایران تحمیل کردند تا ما را تسلیم کنند. احساس آنها این بود که در این نبرد اقتصادی بهدلیل تصور نیاز و وابستگی به آنان مسیر سیاسی کشور را تغییر خواهیم داد و دست از آرمانهای سیاسی خودمان بر میداریم.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین کارهایی که قرارگاه سازندگی انجام داد این بود که نظریه دشمن در این خصوص را ابطال کرد. دشمن قصد داشت ثابت کند «ما نمیتوانیم» و ما باید ثابت میکردیم که «ما میتوانیم»، بنابراین توانستیم با قدرت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و دستگاههای جهادی همچون قرارگاه از سیاست تحریم عبور کنیم.
عبور ایران از سیاست تحریم دشمن
سردار سلامی در تبیین تحریمهای خصمانه دشمنان ایران عنوان کرد: سیاست تحریم یک سیاست ذهنی و غیرواقعی نبود، بلکه یک سیاست عملیاتی دشمن بود و کاملاً عینی، واقعی و ملموس بود. ولی ایران اسلامی بهواسطه نیروهای جهادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و … از آن عبور کرد و دشمنان ملت ایران را شکست داد.
وی در تشریح فلسفه وجودی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفت: فلسفه وجودی قرارگاه خاتم صرفاً ارائه کار فنی نیست بلکه این قرارگاه در قلب اصلی انقلاب است و فلسفه وجودی آن حفظ استقلال سیاسی کشور، بازگرداندن اعتماد به نفس ملی و در واقع بینیاز کردن کشور از حضور بیگانگان است و در متن اقدامات اساسی خود به این سیاست عمل میکند و به همین دلیل دست به کارهای بزرگ میزند و پذیرش مخاطرات را دارد.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به شایستگی و با تکیه بر عنایت باریتعالی، توسل به اهل بیت علیهمالسلام و تلاش و مجاهدت نیروهای خدوم امروز این اعتماد را در خودش ایجاد کرده که سازههای بینظیری همچون ایوان مصلی امام خمینی (ره) تهران را بسازد.
وی توانمندیهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در عرصههای مختلف و تخصصهای متعدد را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در بیش از ۳۰ عرصه در بخشهای مختلف راه و شهرسازی، نیرو، دریایی، نفت، احداث بیمارستان و ابنیههای خاص، مترو و … نقش آفرین است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در عرصههای مختلف تخصصی وسعت پیدا کرده است و پاسخی مقتدرانه به تحریمهای دشمن است.
وی با تاکید بر اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) از فرار مغزهای نخبه به خارج از کشور جلوگیری میکند، گفت: قرارگاه خاتم میدان وسیع و مدرنی برای نخبگان فنی، صنعتی و … کشورمان فراهم کرده است و هر مهندس و دکتر با هر درجهای از نبوغ و تحصیلات میتواند در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به رویاهای ذهنی خودش در دوران دانشجویی جامه عمل بپوشاند.
به گزارش مهر، طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، بخش ایوان مرکزی مصلای امام خمینی (ره) که توسط نیروهای متخصص مؤسسه حرا هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اجرا میشود، بهمنظور اقامه نماز عید فطر امسال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
ابر سازه مصلی امام خمینی (ره) متأثر از آرایههای معماری ایرانی - اسلامی با پایههای قوسی شکل و کاربندیهای بههم گره خورده در ابعادی بسیار بزرگ، شکوه و زیبایی و همچنین تکنولوژی روز معماری ایرانی اسلامی را به رخ میکشد. بزرگترین ایوان بدون ستون جهان اسلام در شهر تهران، نمونهای از تکنولوژی جدید است. به بیان دیگر بنای ایوان، بهعنوان یکی از مهمترین عناصر شهری و معماری در سطح کشور است که در تمام مراحل ساخت، گامهای مؤثری را در تعریف معماری معاصر و چالشهای روبروی خود برداشته است.
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