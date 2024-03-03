تعیین خسارات بدنی در تصادف رانندگی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تصادف، به عنوان یک واقعه سخت، در قانون به‌صورت عمدی و یا غیرعمدی تعریف شده است که باعث تعیین جرم و مجازات ضارب و همچنین تعیین مبلغ دیه است که باید به مجروح یا خانواده او پرداخت شود.

دریافت دیه بعد از تصادف یکی از موضوعات چالش‌برانگیز است. دیه تصادف به‌طورکلی به معنای پرداخت مبلغی است که در صورت بروز تصادف راننده مقصر باید به شخص ثالث آسیب‌دیده یا خانواده او پرداخت کند. در واقع، وقوع تصادف راننده را متعهد به پرداخت خسارت جانی و مالی می‌کند. برای گرفتن دیه بعد از تصادف مواردی هست که باید آن را به جا آورید.

اما درصورتی‌که راننده بیمه نداشته باشد، از محل حادثه فرار کند یا گواهینامه نداشته باشد، وضعیت چه خواهد بود؟ در این صورت، راننده تحت تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت و پرداخت خسارت تصادف به عهده صندوق جبران خسارت حادثه خواهد بود.

بعد از رأی دادگاه در تصادف، چه باید کرد؟ مراحل گرفتن دیه بعد از رأی دادگاه چیست؟ گرفتن دیه تصادف چقدر طول می‌کشد؟ مراحل دریافت دیه حوادث راننده چگونه است؟

هزینه‌ها و دیه بعد از تصادفات باعث افزایش الزامات بیمه شخص ثالث می‌شود و تهیه آن برای تمامی خودروها و وسایل نقلیه الزامی است. این بیمه‌نامه پرداخت خسارت‌های جانی مانند نقص‌عضو و فوت را بر عهده می‌گیرد.

در این مقاله وبلاگ حقوقی می‌خواهیم تا درباره قوانین تصادفات و بیمه شخص ثالث توضیحاتی ارائه کنیم و نحوه دریافت دیه بعد از تصادف را برای شما شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

مراحل دریافت دیه پس از تصادف

دریافت دیه بعد از تصادف مراحلی را به خود دارد. اولین قدم برای دریافت دیه تصادف این است که باید با افسر راهنمایی‌ورانندگی تماس گرفته شود. افسر بعد از بررسی حادثه، مقصر را مشخص می‌کند و کروکی تصادف را تهیه می‌کند. اگر خسارت‌های مالی بیشتر از ۱۶ میلیون تومان یا خسارت‌های جانی وجود داشته باشد، تهیه کروکی ضروری است.

همچنین، اگر کسی در تصادف آسیب‌دیده باشد، باید هم‌زمان با گزارش تصادف به پلیس ۱۱۰ و اورژانس (شماره ۱۱۵) تماس بگیرد. این اقدام می‌تواند جان افراد را نجات دهد. سپس، خودروی مقصر باید به پارکینگ پلیس منتقل شود.

بعد از دریافت کروکی تصادف، باید پرونده درخواست دریافت دیه بیمه شخص ثالث راننده مقصر تشکیل شود. در این مرحله، اشخاص متضرر باید کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث و مدارک راننده مقصر را پیدا کند. برای اصالت بیمه‌نامه، باید از کلانتری درخواست کنند. سپس، پرونده برای صدور حکم و تعیین میزان دیه به دادسرا ارجاع می‌شود و از طریق سامانه ثنا می‌توان اطلاعات مربوط به بررسی و تصمیمات دادگاه را دریافت کرد.

دیه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

دیه تصادف به تمام افرادی که در تصادف زیان می‌بینند تعلق می‌گیرد. حتی اگر عابر پیاده در تصادف مقصر باشد، می‌تواند دیه دریافت کند. همچنین، راننده و سرنشینان خودروی زیان‌دیده در تصادف نیز مستحق دریافت دیه هستند و خسارت خود را از طریق بیمه شخص ثالث راننده مقصر جبران می‌کنند. همچنین، سرنشین وسیله نقلیه مقصر نیز می‌تواند دیه دریافت کند.

قبلاً، فقط خسارت فوت یا نقص‌عضو راننده مقصر تحت پوشش بیمه بود، اما از سال ۱۴۰۱ و با تغییرات قانونی، خسارت‌های جانی و هزینه‌های پزشکی نیز به راننده مقصر تعلق می‌گیرد.

دریافت دیه چقدر زمان می‌برد؟

مدت‌زمان دریافت دیه پس از رأی نهایی دادگاه ۱۵ روز است، اما این زمان ممکن است بسته به شرایط شرکت بیمه متفاوت باشد. برخی از شرکت‌های بیمه ممکن است ۲ تا ۳ ماه و یا حتی ۱ سال پس از ابلاغ حکم دیه، اقدام به پرداخت آن کنند. همچنین، شهر و استانی که در آن درخواست دریافت دیه تصادف صورت می‌گیرد نیز ممکن است تأثیرگذار باشد.

درباره محاسبه دیه، بر اساس قانون بیمه اجباری، دیه همواره باتوجه‌به نرخ روز محاسبه می‌شود. همچنین، در ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است که درصورتی‌که پرداخت دیه به‌صورت اقساطی یا با قراردادی قطعی باشد، معیار قیمت و زمان پرداخت مشخص است.

مراحل قانونی دریافت دیه

مراحل قانونی دریافت دیه تصادف به صورت زیر است:

با در دست داشتن مدارک لازم، به دادسرا مراجعه کنید و اظهارات خود را ثبت کنید.

دادسرا مجروحان حادثه را به پزشک قانونی ارجاع می‌دهد تا پرونده را تکمیل کرده و درستی اظهارات را تشخیص دهد.

پزشک قانونی طول درمان برای آسیب‌دیدگان صادر می‌کند و پس از پایان درمان، نظر خود را اعلام می‌کند.

پس از جمع‌آوری تمام گزارش‌ها، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود.

دادگاه با تحقیق مدارک و در حضور بزهکار، مغبون و نماینده شرکت بیمه، رأی خود را اعلام می‌کند.

در صورتی که هر یک از طرفین اعتراضی به رأی دادگاه داشته باشند، می‌توانند اعلام کنند تا رأی در دادگاه تجدید نظر شود و حکم نهایی صادر گردد.

مراحل گرفتن دیه در تصادف جرحی

مراحل گرفتن دیه در تصادف جرحی به شرح زیر است:

تصادفات جرحی به سانحه‌ای گفته می‌شود که اشخاص حاضر در تصادف آسیب جسمی دیده باشند. مراحل دریافت دیه در این تصادف همان مراحلی است که در قسمت قبل گفته شد. در مورد این تصادفات باید به‌خاطر داشته باشید که حتماً باید کروکی تصادف را از مأمور راهنمایی‌ورانندگی حاضردرصحنه دریافت کنید.

مراحل گرفتن دیه تصادف فوتی

مراحل گرفتن دیه در تصادف فوتی به شرح زیر است:

تصادفاتی که منجر به فوت می‌شوند، دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند. در جنبه عمومی، مقصر تصادف بسته به شرایط راننده، ممکن است مجازات حبس یا جریمه نقدی دریافت کند و پرداخت دیه به وراثت و اولیا دم فرد فوت‌شده، مجازات خصوصی این جرم است. برای دریافت دیه در تصادفات فوتی، باید مراحلی مانند معاینه جسد در پزشکی قانونی، گزارش‌های مقامات انتظامی و اوراق بازجویی، رأی دادگاه، انجام انحصار وراثت و غیره انجام شود.

مدارک لازم برای گرفتن دیه تصادف

مدارک لازم برای گرفتن دیه تصادف به شرح زیر است:

کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث

اصل گواهینامه مقصر همراه با کارت خودرو و کارت ملی

کروکی تصادف.

اوراق بازجویی از مقصر و زیان‌دیدگان.

نظریه پزشکی قانونی

کارت شناسایی مجروحان و متوفیان

خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورت بستری

کپی شناسنامه و کارت ملی وراثت متوفی و یا ذی‌نفعان دریافت خسارت.

برگه رأی دادگاه.

جواز نامه دفن، گزارش معاینه جسد و گواهی فوت همراه با شناسنامه باطل شده متوفی.

ارائه گواهی انحصار وراثت در حوادث منجر به فوت.

دیه تصادفات، به ویژه حوادثی که به مرگ منجر می‌شوند، فرایند قضائی طولانی دارد که برای تسهیل کار، طرفین باید از وکیل دیه و وکیل جرایم پزشکی برای انجام امور قضائی استفاده کنند. توصیه می‌شود تا پرونده قضائی این‌گونه را با حوصله و آرامش کامل پیگیری کنید.

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