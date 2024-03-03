به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی امروز در آئین تجلیل از مهندسین برتر نهضت مدرسه سازی و اولین دوره اهدای جایزه ملی نصیر گفت: باید از همه تلاشگران در امر مدرسه سازی تقدیر کنیم. سازمان نوسازی مدارس یک ستاره و الگو در نظام حکمرانی کشور است.

وی با بیان اینکه فضای آموزشی پس از خانواده و معلم سومین رکن یادگیری است؛ گفت: فضای آموزش مانند مدرسه به نوعی معلم سوم است. به همین خاطر باید به مدرسه اهمیت ویژه ای داد. سازمان نوسازی مدارس هم به همین خاطر ایران را به کارگاه مدرسه‌سازی تبدیل کرده و در این راه تلاش کرده است.

وی با بیان اینکه ساختن ۶۸۰۰ مدرسه در کشور کار بزرگی است؛ گفت: دولت سیزدهم هم با وجود همه محدودیت‌ها، ۶۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی به سازمان نوسازی مدارس اختصاص داد.

صحرایی با تاکید بر اینکه ساخت نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ فضای آموزشی در کشور کار بزرگی است؛ گفت: البته فضای مدرسه هم در یادگیری دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد، باید به چیدمان و رنگ‌ها در مدرسه توجه شود که باید چگونه باشد، اینها هم از جمله مواردی است که سازمان نوسازی به آن توجه دارد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدرسه باید با اقتضائات و علایق دانش آموزان منطبق باشد، گفت: روزی که ما و شما نیستیم مدرسه‌ها هستند. پس ساختار مدرسه باید به گونه‌ای باشد که دانش آموزان در آن پر جنب و جوش و به نحو احسن پرورش یابند.