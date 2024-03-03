تعلیق فعالیت ۵ دفتر خدمات مسافرتی در گیلان

سید محمدعلی حسینی نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه جاری پروانه بهره‌برداری ۵ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری به دلیل عدم انجام فعالیت‌های سیاحتی و شکایت به حالت تعلیق درآمد.

سرپرست معاونت‌گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان با تاکید بر لزوم نظارت از دفاتر گردشگری اضافه کرد: پرونده دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در کمیته نظارت بر این دفاتر بررسی شد و با توجه به تخلفات صورت گرفته از جمله عدم تمدید پروانه فعالیت، عدم فعالیت مجوز پنج دفتر به حالت تعلیق درآمد.

حسینی نسب ادامه داد: مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری گیل سیر آناهید، شمیم گشت، پژواک ساحل شمال، در راستای اجرای فصل سوم (تکالیف دارنده مجوز بند ب تورگردانی) به‌دلیل عدم فعالیت به حالت تعلیق ۳ ماهه و مجوز شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بابک سیر آستارا و دفتر گشت سحری به حالت تعلیق یک ماه درآمد.

به گفته وی، شرکت‌ها و دفاتری که پروانه فعالیت آن‌ها ابطال یا تعلیق شده است به استناد قانون، حق هیچ گونه ثبت نام و برگزاری تورهای داخلی و خارجی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی را ندارند.

حسینی با بیان اینکه مسافران و گردشگران در هنگام دریافت خدمات مسافرتی به دفاتر گردشگری مجاز و دارای پروانه بهره‌برداری مراجعه کنند، گفت: در صورت مشاهده واحدهای متخلف و بدون مجوز، مراتب را به معاونت گردشگری اداره‌کل اطلاع دهند.

سرپرست معاون گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۹۰ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سطح استان دایر است.