به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر یکشنبه در دیدار با رییس، دبیر، رییس هیات بازرسی و روسای‌های کمیته‌های ستاد انتخابات استان با قدردانی از رییس و اعضای ستاد انتخابات و مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان، گفت: به لطف الهی بار دیگر، مردم و مدیران از آزمون بزرگ انتخابات سربلند بیرون آمدند و این انتخابات بسیار باشکوه و پُرشور و بدون هیچ شائبه و جانبداری برگزار شد.

وی افزود: با تلاش و تسهیل‌گری همه‌ی دست‌اندرکاران انتخابات، مردم استان در پای صندوق‌های رای حضوری پُرشور داشتند و استان ایلام در مشارکت و حضور مردم در انتخابات، جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفت‌.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: همچنین ایلام در بحث پیکربندی دستگاه‌های احراز هویت نیز رتبه‌ی نخست کشور را کسب کرد و نشانگر تلاش و اهتمام در این حوزه است.

استاندار ایلام اضافه کرد: از ستاد انتخابات استان که جلسات متعددی با دانشگاهیان و گروه‌های مختلف برگزار کردند و نیز مجموعه‌ی سپاه، صدا و سیما و ائمه‌ی محترم جمعه که در بحث جهاد تبیین جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

وی اضافه کرد: نتیجه‌ی این هم‌افزایی و انسجام بین عوامل اجرایی، هیات نظارت و بازرسی استان، مشارکت بالا در انتخابات بود که استان ایلام بار دیگر جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفت و مردم ایلام در بحث مشارکت در انتخابات بار دیگر خوش درخشیدند و برگ زرینی به افتخارات این استان افزوده شد.

رییس ستاد انتخابات استان ایلام نیز در این نشست با قدردانی از حمایت‌های استاندار ایلام در بحث برگزاری انتخابات، گفت: به اذعان همه‌ی رسانه‌ها و مردم، این انتخابات یکی از انتخاباتی بود که بسیار پرشور و باشکوه برگزار شد و کمترین تنش اجتماعی را داشت.

محمدسبحان حسنی افزود: برگزاری این انتخابات بدون هیچ شائبه و با سلامت و امنیت کامل موجب اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به دولت و نظام شد.

وی خاطرنشان کرد: این دوره از انتخابات خوشبختانه بسیار پُرشور برگزار شد و برگزاری این انتخابات می‌تواند تجربه‌ای ارزنده برای انتخابات‌های آینده باشد، چراکه این انتخابات رضایت‌مندی همه‌ی گروه‌ها و طیف‌ها را در پی داشت.

براساس این گزارش، استاندار ایلام در پایان این نشست از عملکرد رییس، دبیر، رییس هیات بازرسی انتخابات و روستای کمیته‌های انتخابات استان ابزار رضایت نموده و قدردانی کرد.