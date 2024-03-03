صدور ۲۷۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی رزمجو یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ۱۱ ماهه گذشته سال جاری بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مورد بازدید و بازرسی فنی کارشناسان استاندارد از واحد تولیدی سطح فارس صورت گرفته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ نمونه تولیدی از خط تولید کارخانجات فارس نمونهبرداری و در آزمایشگاههای استاندارد مورد آزمون قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد ادامه داد: همچنین در مدت ۱۱ ماه گذشته سال جاری بیش از ۱۲ هزار واحد عرضه کالا مورد بازرسی کارشناسان اداره کل قرار گرفته و همچنین نازلهای جایگاههای عرضه سوخت مایع استان بیش از چهار هزار و ۴۰۰ مرتبه و نازلهای جایگاههای CNG نیز بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی و آزمون تصدیق دورهای صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد افزود: همچنین در طی ۱۱ ماه گذشته سال جاری مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی به عنوان سربازان خط مقدم کنترل کیفیت بیش از ۲۰ هزار و ۹۸ فرد ساعت آموزشهای تخصصی گوناگون را طی کردند.
رزمجو از ابطال و تعلیق ۱۹۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد در ۱۱ ماه گذشته به دلیل مردودی نتایج آزمون محصول و همچنین تخلف از مقررات استاندارد خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و خدماتی فارس دارای ۲ هزار و ۶۳ پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر برای محصولات مختلف خود هستند.
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