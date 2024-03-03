به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محرابیان در خصوص آخرین وضعیت آلودگی هوا در اراک اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز یکشنبه، برابر با عدد ۱۷۲ و کیفیت هوا ناسالم برای تمام گروه‌ها بوده است.

وی گفت: در حال حاضر شاخص کیفیت در اراک برابر با ۱۷۳ و هوا برای تمام گروه‌ها ناسالم است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه آلاینده مسؤول این شرایط، ذرات کمتر از ۲ و نیم میکرون است، گفت: شمار روزهای ناسالم در شهر اراک از ابتدای سال تاکنون را ۱۳۰ روز است.