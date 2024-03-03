۲۲۹ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف مازندران رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علیزاده ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اظهار این که داوران قضائی وظیفه دارند حداکثر ظرف سه ماه به دعاوی رسیدگی کنند، افزود: با فعالیت این داوران در حال حاضر دعاوی در مدت یک ماهه رسیدگی می‌شود و باید نسبت به تقویت داوران حرفه‌ای اقدام کنیم.

وی با عنوان این که در سال جاری ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف ارسال و وارد شد از رسیدگی و مختومه شدن ۲۲۹ هزار و ۹۱۱ فقره خبر داد و گفت: ۹۹.۸ درصد پرونده‌ها مختومه شد.

وی جذب متخصصان برای تقویت داوری را از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: این کار سبب می‌شود تا بررسی پرونده‌ها با تخصص بهتر رسیدگی شود.

علیزاده نیکو با بیان این که فراخوان جذب داوران متخصص صادر شده است، تعداد میانجی گران ۴۳ نفر و شمار داوران حرفه‌ای ۷۲ نفر است.

رئیس شورای حل اختلاف مازندران با اشاره به تهیه دستورالعمل حق الزحمه همکاران تهیه شده است، افزود باید فرهنگ‌سازی کنیم تا مردم از داوران حرفه‌ای برای رسیدگی به علوی بهره گیرند.

رئیس شورای حل اختلاف مازندران گفت: در سال جاری ۲۰۰ فقره پرونده برای رسیدگی به داوران حرفه‌ای ارجاع شده است و باید شروط متحدی را در این زمینه تدوین کنیم.