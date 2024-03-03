اقدامات سازمان راهداری برای مقابله با سیل سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تلاش شبانه روزی راهداران با بسیج همه امکانات از جمله ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین برای ارائه خدمات در مناطق درگیر سیلاب به منظور مرمت و بازگشایی راه‌های آسیب دیده در ایرانشهر، کنارک، دشتیاری، قصرقند، چابهار و نیک شهر خبر داد.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: در اثر بارندگی راه‌های مواصلاتی جنوب استان متحمل خسارت شدید حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان شده که ۵۰ اکیپ و ۳۴۰ نفر راهدار در جنوب استان برای بازسازی فعال شده‌اند و میزان خسارت وارده به روستاهای شمال استان نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: حدود ۹۰ دستگاه ماشین آلات سنگین جنوب استان سیستان و بلوچستان و حدود ۲۰ دستگاه از استان‌های هرمزگان، کرمان و شمال استان به منطقه جنوب اعزام شده است، همچنین ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین هم توسط بخش خصوصی تأمین شده است. حدود ۲ هزار کیلومتر راه آسیب دیده در جنوب استان و بیش از ۲۰۰ دستگاه پل و آب نما بوده و عمده محورهایی که در حاشیه کوهستان و تراشه‌های سنگی بوده در اثر بارندگی ریزش کرده که اکیپ‌های راهداری در حال پاکسازی راه‌ها هستند.



وی افزود: راه حدود ۱۷۸ روستا مسدود شده است که در بخشی از آنها همچنان جریان آب برقرار است و امکان بازگشایی تا فروکش کردن آب وجود ندارد و سایر نقاط که آب فروکش کرده با خاک‌ریزی امکان برقراری تردد فراهم شده است و برنامه‌ریزی شده است تا حداکثر ظرف ۱۰ روز تمام مقاطعی که دچار آب بردگی شده ترمیم شود و تردد برقرار گردد؛ ضمن اینکه دستور داده شد تا فعلاً به صورت موقت ۵۰ میلیارد تومان تخصیص در چهار سرفصل در اختیار جنوب استان برای اجاره ماشین آلات و خرید مصالح و بازسازی راه و ابنیه فنی قرار بگیرد.