تعیین قیمت‌ پروازهای خارجی به سازمان هواپیمایی مربوط نیست

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و فروش بلیت‌های خارجی، گفت: قیمت‌گذاری بلیت پروازهای خارجی متناسب به هزینه فرودگاه مقصد و خود شرکت هواپیمایی خواهد بود؛ البته میزان عرضه و تقاضا نیز در قیمت‌گذاری بلیت تأثیرگذار خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت فعلی بلیت تهران- نجف، تاکید کرد: قیمت‌گذاری پروازهای تهران- نجف و بالعکس صرفاً در بازه زمانی اربعین با دستور دولت یک نرخ معین تعیین می‌شود، آنهم به دلیل تنظیم بازار و حجم زیادی از تقاضا که زوار به عتبات عالیات دارند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت فرودگاه نجف جز گران‌ترین فرودگاه‌های دنیا محسوب می‌شود؛ زیرا خصوصی است. هم‌اکنون قیمت‌گذاری بلیت‌های نجف برعهده شرکت‌های هواپیمایی خواهد بود و سازمان هواپیمایی دخالتی در نحوه قیمت‌گذاری بلیت‌های خارجی نخواهد داشت. البته هزینه فرودگاه‌های مقصد براساس پایه پولی «دلار» است.

محمدی بخش گفت: براساس ابلاغیه معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی طی یک بازه زمانی فروش چارتری بلیت ممنوع خواهد بود و اگر شرکتی در این بازه زمانی بلیت فروخته باشد؛ آن پرواز انجام نخواهد شد و آن شرکت متخلف محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، فروش بلیت چارتری به‌خصوص به نجف در بازه تاریخی (۲۴ اسفندماه) تا(۱۷فرودین۱۴۰۳) طبق دستور وزارت راه و شهرسازی ممنوع خواهد بود؛ اما با توجه به آستانه ماه مبارک رمضان برخی از ایرلاین دچار تخلف گران‌فروشی شوند که نیازمند تمهیدات جدی از سوی وزرات راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور خواهد بود.