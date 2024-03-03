به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، این وبینار به مناسبت هفته اقدام و آگاهی رسانی برای اهداف توسعه پایدار(SDGs) از ساعت ۱۲.۳۰ دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ساعت ۱۴ برگزار می شود.

در این نشست مجازی اهمیت نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تحقق اهداف توسعه پایدار و کمک به جامعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق رهبری، تحقیق، آموزش و یادگیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همچنین در نشست مذکور برنامه‌ها و پروژه‌های موفق دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار که به ثمر رسیده یا درحال اجرا است، ارایه می شود.