به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا عصر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان کتاب گیلان اظهار کرد: حوزه کتاب و چاپ کتاب در بخش‌های مختلف با چالش جدی مواجه است.

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد گیلان با اشاره به بخشی چالش‌های حوزه کتاب در کشور و استان بیان کرد: در گذشته در حوزه تولید کاغذ وابسته به واردات بودیم اما در دو سال اخیر دولت سیزدهم گام‌های مثبتی در حوزه خودکفایی تولید کاغذ برداشته است.

مصفا با بیان اینکه کرونا آسیب جدی به حوزه فرهنگ و هنر وارد کرد، گفت: همه گیری کرونا حوزه کتاب و فعالین این عرصه را با چالش جدی مواجه کرد.

وی با اشاره به سبقه طولانی چاپ کتاب در گیلان افزود: گیلانی‌ها جزو پیش قراولان عرصه کتاب و کتابخوانی هستند.

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد گیلان با تاکید بر لزوم حمایت از فعالین کتاب در استان بیان کرد: مهم‌ترین ابزار فرهنگ سازی در جامعه ترویج کتاب خوانی است که این وظیفه بر دوش خبرنگاران و اهالی رسانه سنگینی می‌کند.