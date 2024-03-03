حق صدور مجوز کتاب بومی گیلان به استان محول شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین طاهری عصر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان کتاب گیلان اظهار کرد: آرامش و انس گیری با کتاب ابدی و جاودانه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به جایگاه اعتقادی و دینی کتاب بیان کرد: دامنه توجهات به کتاب و کتابخوانی باید در جامعه گسترش یابد.
طاهری با اشاره به مشکلات حوزه کتاب در گیلان اضافه کرد: برخی مشکلات اهالی کتاب در گیلان باید در سطح ملی حل شود.
وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشی صدور مجوزهای کتاب افزود: حق صدور مجوز کتاب بومی گیلان باید به استان محول شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه روند فروش کتاب تسهیل بخشی میشود، گفت: در حوزه کتاب و کتابخوانی دغدغه مند هستیم.
طاهری با اشاره به اینکه رسانهها نقش محوری در معرفی کتاب دارند، اضافه کرد: رسانهها و خبرنگاران برای معرفی کتابهای گیلان تلاش کنند
وی با اشاره به بسترسازی فروش و توزیع کتاب در گیلان افزود: برپایی نمایشگاه کتاب، توزیع کتاب در مدارس و ادارات و همچنین برپایی همایش رونمایی از کتاب در اولویت قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه مؤسسهای در حوزه کتاب و کتاب خوانی در استان وجود ندارد، گفت: ایجاد مؤسسه کتاب و کتابخوانی میتواند بسیاری امورات این بخش را تسهیل گری کند.
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