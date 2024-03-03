انجام ۴ ماموریت پلیسی در استان سمنان/ باند ترانزیت مواد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته چهار مأموریت ویژه پلیسی در استان سمنان انجام گرفته است، ابراز داشت: انهدام باند سارقان در سرخه و سمنان، متلاشی شدن باند مواد مخدر در دامغان و دستگیری زندانی فراری در شاهرود مهمترین رویدادهای پلیسی شبانه روز گذشته هستند.

وی ضمن بیان اینکه سارق اماکن خصوصی هنگام سرقت در زمان مرخصی از زندان دستگیر شد، افزود: این متهم ۳۵ ساله غیر بومی با سابقه ۲۵ سال در شاهرود دستگیر و به چهار فقره سرقت به ارزش دو میلیارد ریال اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه ۱۹ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر سمنان و فراجا در دامداری جنوب دامغان کشف شد، ابراز داشت: خودرو حاوی دستگاه صنعتی قصد بارگیری مواد مخدر و انتقال آن به خارج کشور را داشت که با تیم‌های پلیسی اقدام قاچاقچیان ناکام ماند.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه سرکرده این باند در بیمارستان دامغان طی عملیات برق آسا دستگیر شد، تصریح کرد: یک نفر در محل دامداری و نفر دوم در روستایی اطراف دامغان دستگیر شدند.

وی بابیان اینکه چهار اتباع خارجی هنگام سرقت از کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی سرخه دستگیر شدند، افزود: طی عملیات دیگر پنج قاچاقچی سوخت نیز در سمنان دستگیر شدند که از این افراد ۱۴۰ لیتر سوخت به ارزش ۴۲ میلیون ریال کشف شده است.