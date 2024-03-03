به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بوکس قهرمانی جهان (انتخابی المپیک) از روز یکشنبه با شرکت ۶۳۲ بوکسور از ۱۱۲ کشور در شهر بوستو آرسیتسیو (لُمباردی‌) ایتالیا آغاز ‌شده و تا ۲۱ اسفند ادامه دارد.

مسابقات نمایندگان کشورمان از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران فردا دوشنبه آغاز می شود. بر این اساس دانیال شه‌بخش دارنده مدال برنز جهان و نقره آسیا در وزن ۵۷ کیلوگرم با «یوئی فینول» صاحب مدال نقره المپیک ۲۰۱۶ ریو از ونزوئلا مبارزه می کند.



همچنین در وزن ۸۰ کیلوگرم، میثم قشلاقی نایب قهرمان آسیا با «لاکشیا چاهار» بوکسور هندی رو به رو خواهد شد.



علی حبیبی‌نژاد، مسلم مقصودی، پوریا امیری، ایمان رمضان‌پور، دانیال شه بخش و میثم قشلاقی ترکیب شش بوکسور اعزامی کشورمان به این مسابقات را تشکیل می دهند.

فونتانا سرمربی کوبایی و محمد عاشری‌ و همایون امیری به‌عنوان‌ مربی، این تیم را همراهی می کنند.

گفتنی است با توجه به اینکه چهار بوکسور برتر هر وزن در این رقابتها، سهمیه المپیک کسب می کنند، نمایندگان کشورمان از شانس خوبی برخوردارند تا مسافر المپیک تابستانی پاریس شوند.