شرایط واگذاری زمین طرح مسکن ۹۹ ساله در استان سمنان تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی غروب یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه در طرح اختصاص زمین ۹۹ ساله برای شهرهای بزرگ با مشکلاتی در استان مواجه هستیم، ابراز داشت: برای حل این موضوع دولت تصمیم گرفت برای روستاهای داخل حریم شهرها اراضی به این روستاها الحاق و در قالب مسکن ۹۹ ساله به ساکنان همان روستا و شهر داده شود.

وی ضمن بیان اینکه در این زمینه‌ها قطعات ۲۰۰ متری ویلایی ساخته خواهد شد، افزود: طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای محدوده شهری استان سمنان نیز در دست پیگیری است.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه در این نشست این تصمیم برای محدوده سه شهر سمنان، دامغان و گرمسار گرفته شد، ابراز داشت: ۴۵ هکتار زمین در این شهرها الحاق شده است.

حمیدی در ادامه اضافه کرد: در اولویت واگذاری این زمین‌ها مردم ساکن در روستاها هستند سپس از بین واجدان شرایط این زمین‌ها برای ساخت و ساز در اختیار مردم شهرها قرار خواهد گرفت.