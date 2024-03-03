کمک بانک شهر به رشد و توسعه هلدینگ های تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک شهر، سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر در این مراسم با اشاره به پیشرو بودن این بانک در بسیاری از حوزههای بانکی، گفت: کمک به رشد و توسعه هلدینگهای تخصصی در کانون توجه بانک شهر قرار دارد.
احمدی در ادامه با بیان اینکه بانک شهر امروز به عنوان تکیه گاه محکم صنایع بزرگ کشور، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی است، گفت: میتوانیم به عنوان شریک تجاری هلدینگ صدر تأمین، نقش مهمی در اجرای پروژههای این هلدینگ ایفا کنیم.
وی چابکی و انعطاف پذیری بالای خدمات رسانی به مشتریان را از ویژگیهای مهم بانک شهر عنوان کرد و افزود: آماده ایم در چارچوب قوانین و مقررات؛ نیازهای هلدینگ صدر تأمین را در حوزههای پولی و مالی برطرف کنیم.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به کسب رتبه نخست نقل و انتقالات وجوه ارزی در شبکه بانکی توسط این بانک، خاطرنشان ساخت: ظرفیتهای ارزی بانک شهر میتواند شرایط را برای صادرات محصولات این هلدینگ تسهیل کند.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: هلدینگ صدر تأمین میتواند با استفاده از "گواهی سپرده خاص" برای پروژههای پیشران و "اوراق صکوک" در راستای پیشبرد اهداف و به سرانجام رسیدن پروژهها استفاده کند. همچنین با واگذاری املاک مازاد خود با شرایط مناسب، میتوانیم دغدغه مدیران هلدینگ برای تأمین مسکن کارکنان را مرتفع سازیم.
امیرحسین نادری مدیرعامل هلدینگ صدر تأمین نیز در این مراسم با اشاره به خوش نامی و محبوبیت بانک شهر در شبکه بانکی، گفت: به عنوان هلدینگ تخصصی سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی آماده افزایش همکاریها و استفاده از ظرفیتهای این بانک هستیم.
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