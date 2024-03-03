پرداخت بیش از ۲۱ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک شهر، ایمان امینی پور با بیان اینکه عملکرد شبکه شعب بانک شهر با گذشت بیش از ۱۱ ماه از سال برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در چارچوب تکالیف تعیین شده بوده است، تصریح کرد: توجه به انجام سیاست‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی در صدر اقدامات بانک شهر در حوزه اعتبارات طی سال ۱۴۰۲ بوده است.

امینی پور گفت: در همین راستا، با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به فرزندآوری خانواده‌ها تلاش کرده ایم شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات برای دریافت کنندگان تسهیلات موصوف تسهیل کنیم که خوشبختانه این مهم با افزایش رضایتمندی شهروندان همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر از آغاز سال جاری تا ابتدای اسفند ماه زندگی مشترک خود را با تسهیلات بانک شهر آغاز کرده‌اند، ادامه داد: در حمایت از جوان سازی جمعیت و فرزندآوری نیز بیش از ۱۱ هزار نفر از تسهیلات فرزندآوری بانک بهره مند شده‌اند.

مدیر امور اعتبارات بانک شهر در پایان با تاکید بر اینکه منابع لازم برای پرداخت تسهیلات تکلیفی پیش بینی گردیده است، گفت: تلاش می‌کنیم با تمام ظرفیت‌های موجود در ایام پایانی سال، کمک ویژه‌ای به ازدواج جوانان داشته باشیم.