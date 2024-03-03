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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

مسوول گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم زنجان خبرداد؛

آمادگی حسینیه اعظم زنجان برای کمک‌ به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

آمادگی حسینیه اعظم زنجان برای کمک‌ به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

زنجان-مسوول گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم زنجان از آمادگی این حسینیه برای جمع آوری و ارسال کمک‌های مردمی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مدحت از آمادگی حسینیه اعظم برای جمع آوری و ارسال کمک‌های مردمی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: به دنبال وقوع سیل و آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان و شدت یافتن طغیان رودخانه‌های فصلی و در نتیجه زیر آب رفتن بسیاری از شهرستان‌های استان، بسیاری از هموطنان ناچار به خروج از منازل مسکونی خود و زندگی در اردوگاه‌های اسکان اضطراری شدند.

مسؤول گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم زنجان گفت: بر این اساس و به منظور تأمین نیازهای مردم آسیب دیده از سیل در استان سیستان بلوچستان، گروه جهادی شهید خدامرادی آماده دریافت و جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نوع دوست برای هموطنان سیستانی است.

مدحت ادامه داد: هم استانی‌ها می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳ متعلق به گروه جهادی شهید خدامرادی واریز کنند. هم چنین خیرین می‌توانند کمک‌های غیر نقدی خود شامل، آب معدنی، پتو سالم و تمیز، وسایل گرمایشی، لباس گرم (سالم و تمیز)، داروهای ضروری (مسکن، آنتی بیوتیک)، مواد غذایی و خشکبار (شیر خشک، کنسرو)، لوازم بهداشتی (شامپو، صابون، دستمال کاغذی، پوشک بچه و …) به آدرس خیابان فردوسی پایین‌تر از قرض‌الحسنه حسینیه اعظم دفتر گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم تحویل دهند.

کد مطلب 6045191

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